Gunnar, Guð­finnur og Sig­ríður á leið úr bæjar­stjórn

Eiður Þór Árnason skrifar
Gunnar Valur Gíslason, Guðfinnur Sigurvinsson og Sigríður Hulda Jónsdóttir, bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Garðabæ.
Almar Guðmundsson, bæjarstjóri Garðabæjar, mun áfram leiða lista Sjálfstæðisflokksins í komandi sveitarstjórnarkosningum. Næstu sæti skipa Björg Fenger, formaður bæjarráðs, og Margrét Bjarnadóttir, forseti bæjarstjórnar.

Fulltrúaráð Sjálfstæðisfélaganna í Garðabæ samþykkti tillögu uppstillingarnefndar að framboðslista fyrir kosningarnar á fundi sínum í kvöld. Greint er frá þessu í tilkynningu. Almar hlaut oddvitasætið fyrir kosningarnar 2022 eftir að hafa unnið Áslaugu Huldu Jónsdóttur í prófkjöri. Henni bauðst þá annað sæti listans en þáði það ekki. Hana er ekki heldur að finna á nýsamþykktum lista.

Sigríður Hulda Jónsdóttir og Gunnar Valur Gíslason sitja í bæjarstjórn fyrir flokkinn en verma nú neðstu sæti listans fyrir kosningarnar í maí. Þá vantar bæjarfulltrúann Guðfinn Sigurvinsson sem var áður í sjöunda sæti. 

Þar með er ljóst að þau eru öll þrjú á leið úr bæjarstjórn en Sjálfstæðisflokkurinn er í dag með sjö bæjarfulltrúa í sveitarfélaginu. Guðfinnur greindi frá því árið 2024 að hann væri kominn í leyfi frá störfum bæjarfulltrúa vegna veikinda. 

Listi Sjálfstæðisflokksins í Garðabæ

1. Almar Guðmundsson, bæjarstjóri

2. Björg Fenger, formaður bæjarráðs

3. Margrét Bjarnadóttir, forseti bæjarstjórnar

4. Hrannar Bragi Eyjólfsson, bæjarfulltrúi og lögmaður

5. Stella Stefánsdóttir, varabæjarfulltrúi og framkvæmdastjóri

6. Birkir Guðlaugsson, lögfræðingur

7. Jón Þór Eggertsson, verkefnastjóri

8. Anna R. Möller, formaður Félags eldri borgara í Garðabæ

9. Ýmir Örn Finnbogason, ráðgjafi

10. Harpa Rós Gísladóttir, mannauðsráðgjafi

11. Sigrún Antonsdóttir, umsjónarkennari

12. Halldór Lárusson, háskólanemi

13. Berglind Víðisdóttir, verkefnastýra

14. Páll Árnason, yfirþjálfari

15. Lára Sif Christiansen, framkvæmdastjóri FÍA

16. Ásgeir Ágústsson, lögmaður

17. Inga Rós Reynisdóttir, sérfr. í innri endurskoðun

18. Dúi Þór Jónsson, körfuboltamaður

19. Ingibjörg Loftsdóttir, sérfr. í lýðheilsu

20. Sigurður Sveinn Þórðarson, verkefnastjóri

21. Gunnar Valur Gíslason, framkvæmdastjóri

22. Sigríður Hulda Jónsdóttir, framkvæmdastjóri

