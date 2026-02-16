Almar Guðmundsson, bæjarstjóri Garðabæjar, mun áfram leiða lista Sjálfstæðisflokksins í komandi sveitarstjórnarkosningum. Næstu sæti skipa Björg Fenger, formaður bæjarráðs, og Margrét Bjarnadóttir, forseti bæjarstjórnar.
Fulltrúaráð Sjálfstæðisfélaganna í Garðabæ samþykkti tillögu uppstillingarnefndar að framboðslista fyrir kosningarnar á fundi sínum í kvöld. Greint er frá þessu í tilkynningu. Almar hlaut oddvitasætið fyrir kosningarnar 2022 eftir að hafa unnið Áslaugu Huldu Jónsdóttur í prófkjöri. Henni bauðst þá annað sæti listans en þáði það ekki. Hana er ekki heldur að finna á nýsamþykktum lista.
Sigríður Hulda Jónsdóttir og Gunnar Valur Gíslason sitja í bæjarstjórn fyrir flokkinn en verma nú neðstu sæti listans fyrir kosningarnar í maí. Þá vantar bæjarfulltrúann Guðfinn Sigurvinsson sem var áður í sjöunda sæti.
Þar með er ljóst að þau eru öll þrjú á leið úr bæjarstjórn en Sjálfstæðisflokkurinn er í dag með sjö bæjarfulltrúa í sveitarfélaginu. Guðfinnur greindi frá því árið 2024 að hann væri kominn í leyfi frá störfum bæjarfulltrúa vegna veikinda.
1. Almar Guðmundsson, bæjarstjóri
2. Björg Fenger, formaður bæjarráðs
3. Margrét Bjarnadóttir, forseti bæjarstjórnar
4. Hrannar Bragi Eyjólfsson, bæjarfulltrúi og lögmaður
5. Stella Stefánsdóttir, varabæjarfulltrúi og framkvæmdastjóri
6. Birkir Guðlaugsson, lögfræðingur
7. Jón Þór Eggertsson, verkefnastjóri
8. Anna R. Möller, formaður Félags eldri borgara í Garðabæ
9. Ýmir Örn Finnbogason, ráðgjafi
10. Harpa Rós Gísladóttir, mannauðsráðgjafi
11. Sigrún Antonsdóttir, umsjónarkennari
12. Halldór Lárusson, háskólanemi
13. Berglind Víðisdóttir, verkefnastýra
14. Páll Árnason, yfirþjálfari
15. Lára Sif Christiansen, framkvæmdastjóri FÍA
16. Ásgeir Ágústsson, lögmaður
17. Inga Rós Reynisdóttir, sérfr. í innri endurskoðun
18. Dúi Þór Jónsson, körfuboltamaður
19. Ingibjörg Loftsdóttir, sérfr. í lýðheilsu
20. Sigurður Sveinn Þórðarson, verkefnastjóri
21. Gunnar Valur Gíslason, framkvæmdastjóri
22. Sigríður Hulda Jónsdóttir, framkvæmdastjóri