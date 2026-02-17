Innlent

Ný leið í leik­skóla­málum kynnt og von á snjó­komu í kvöld

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum kynnum við okkur Reykjavíkurleiðina svokölluðu sem kynnt var í morgun. 

Þar er um að ræða nýtt módel í leiskólamálum sem á að bæta kerfið frá því sem nú er. Við ræðum við Líf Magneudóttur borgarfulltrúa í beinni um breytingarnar. 

Þá heyrum við álit Seðlabankastjóra á breytingum á almannatryggingakerfinu. Honum lýst ekki sérstklega vel á að tengja bótakerfið launavísitölu og telur aðrar leiðir færari. 

Einnig heyrum við í veðurfræðingi en eftir eindæma rólegheit í veðrinu hér á suðvesturhorni landsins er von á breytingum í kvöld. 

Í sportpakkanum verður svo rætt við Jón Erik Sigurðsson skíðakappa sem náði frábærum árangri á Vetrarólympíuleikunum í Mílanó.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið