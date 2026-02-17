Ný leið í leikskólamálum kynnt og von á snjókomu í kvöld Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 17. febrúar 2026 11:36 Í hádegisfréttum kynnum við okkur Reykjavíkurleiðina svokölluðu sem kynnt var í morgun. Þar er um að ræða nýtt módel í leiskólamálum sem á að bæta kerfið frá því sem nú er. Við ræðum við Líf Magneudóttur borgarfulltrúa í beinni um breytingarnar. Þá heyrum við álit Seðlabankastjóra á breytingum á almannatryggingakerfinu. Honum lýst ekki sérstklega vel á að tengja bótakerfið launavísitölu og telur aðrar leiðir færari. Einnig heyrum við í veðurfræðingi en eftir eindæma rólegheit í veðrinu hér á suðvesturhorni landsins er von á breytingum í kvöld. Í sportpakkanum verður svo rætt við Jón Erik Sigurðsson skíðakappa sem náði frábærum árangri á Vetrarólympíuleikunum í Mílanó. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið „Maður eiginlega skammast sín eftir á að hafa verið stressaður“ Innlent Skoða að ná Lúðvík upp áður en sprungan verður fyllt Innlent Vara við því að færð spillist í kvöld Innlent Kynna breytta Reykjavíkurleið Innlent Nýr samfélagsmiðill bara fyrir íslenskt samfélag Innlent Seldi Pokémon-spjald á yfir tvo milljarða Erlent Rukka ekki fyrir 36 tíma leikskóladvöl Innlent Földu fíkniefni í morgunkornspökkum og fengu send Innlent Gamall sófi og múrsteinar komu upp um barnaníðing Erlent Ástæða til að forðast hinn tvöfalda lás Innlent Fleiri fréttir Ný leið í leikskólamálum kynnt og von á snjókomu í kvöld Rukka ekki fyrir 36 tíma leikskóladvöl Deila um vegslóða fyrir Hæstarétt Körfuboltastjarna íhugar framboð í Garðabæ Íhugar alvarlega formannsframboð hjá Vinstri grænum Ástæða til að forðast hinn tvöfalda lás Komi öllum við hverjir kaupa vændi eða ætli að gera það Vara við því að færð spillist í kvöld Sundhöllinni lokað á meðan píparar ráða ráðum sínum Flykktust upp í turn til að sjá hvort sexan kæmist í loftið Kynna breytta Reykjavíkurleið Bein útsending: Ásgeir og Þórarinn mæta fyrir þingnefnd Dregur líklega úr svifryksmengun seint í dag Skoða að ná Lúðvík upp áður en sprungan verður fyllt „Maður eiginlega skammast sín eftir á að hafa verið stressaður“ Grunaður fíkniefnasali stöðvaður fyrir að tala í síma Á ekki von á neinni byltingu innan Framsóknarflokksins Földu fíkniefni í morgunkornspökkum og fengu send Nýr samfélagsmiðill bara fyrir íslenskt samfélag Opinbera komið til móts við fimm ábendingar af 23 Óhollustuskattur hafi mest áhrif á þá tekjulægri Gunnar, Guðfinnur og Sigríður á leið úr bæjarstjórn „Alveg hræðilegt ástand“ Aldraðir stíga fram og opna sig um „hræðilega stöðu“ Ekið á gangandi vegfaranda Suðurlandsvegi lokað vegna áreksturs tveggja bíla „Þetta er sorglegur dagur fyrir lýðræðið“ „Kristrún eini hagfræðingur landsins sem hefur rétt fyrir sér“ Brynja Dan vill leiða lista Framsóknar í Garðabæ Samþykktu heimild til að svipta flóttamenn vernd Sjá meira