Samtök verslunar og þjónustu telja óhollustuskatt geta verið gríðarlega íþyngjandi fyrir fyrirtæki. Þá myndu skatturinn hafa mest áhrif á þá tekjulægstu. Neytendur sem fréttastofa ræddi við voru á báðum áttum.
Starfshópur heilbrigðisráðherra kemur til með að skoða skatt á óhollar vörur, svo sem gjörunna matvöru og þær sem innihalda mikið magn sykurs. Sömuleiðis verður kannað að lækka álögur á hollari mat og sporna gegn markaðssetningu óhollra matvæla.
Þessar hugmyndir leggjast illa í framkvæmdastjóra Samtaka verslunar og þjónustu.
„Það hefur líka verið skrifað um þetta síðustu ár, hér á landi einkum af hálfu landlæknisembættisins og það er kannski það sem að við höfum verið að horfa í. Þar hafa verið á ferðinni hugmyndir um að breyta virðisaukaskattskerfinu okkar og það leggst nú ekkert sérstaklega vel í menn að flækja kerfi sem menn hafa undanfarin ár verið að reyna að einfalda. Þannig að ég get ekki sagt að þetta leggist vel í okkur,“ segir Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu.
Bæði hærri sykurskattur og lægri álögur á hollan mat muni skapa óvissu í bókhaldi fyrirtækja, sem auki álagið gríðarlega. Þá séu það þeir tekjulægstu sem finna fyrir hækkuninni.
„Það er einfaldlega vegna þess að útgjöld þeirra vegna kaupa á matvöru eru hlutfallslega hærri heldur en í tilviki þeirra sem eru tekjuhærri. Þannig ég get ekki sagt að það leggist eitthvað sérstaklega vel í verslunina, að þurfa að hækka verð á vörum vitandi það að það eru einhverjir tekjulægri sem finna fyrir því.“
Fréttastofa fór á stúfana og spurði neytendur hvað þeim finnst um óhollustuskatt. Nokkrum leist heldur vel á að leggja skatt á óhollar vörur en söngvarinn Herbert Guðmundsson, sem var á gangi í verslunarmiðstöðinni Kringlunni, var ekki sammála
„Eru ekki skattar alltaf öðru verri. Mér finnst eina sem ríkisstjórnin sem er núna kann að gera er að setja skatt á okkur. Þarf ekki að skapa atvinnuveginn eða gera eitthvað sem býr til peninga. Verðum við ekki að hafa frjálst val?“ spyr hann.
Finnst þér fólk borða of mikið af óhollum mat?
„Ég veit það ekki, ég datt í tvær bollur áðan.“