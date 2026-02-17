Líklegt er að svifryksmengun minnki á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurlandi í dag þegar fer að snjóa. Styrkur svifryks hefur mælst langt yfir heilsuverndarmörkum á höfuðborgarsvæðinu síðustu daga. Í hádeginu í gær sýndi loftmælistöð á Grensásvegi að styrkur þess nam 178,9 míkrógrömmum á rúmmetra sem er rúmlega þrefalt yfir heilsuverndarmörkum.
Haraldur Ólafsson veðurfræðingur telur að svifryksmengun eigi að minnka næstu daga. Það eigi að snjóa eitthvað á suðvesturhorni landsins seint í dag og um leið og úrkoman komi dragi verulega úr mengun. Rætt var við Harald í kvöldfréttum Sýnar í gær.
Haraldur segir veðurfar síðustu vikna ekki endilega óvanalegt. Það þurfi ekki nema þurrk, að vetri og sumri, til að það þyrlist upp ryk á helstu umferðaræðum.
„Nú erum við að fara inn í þann tíma árs þar sem úrkoma er einna minnst. Hún er minnst síðla vetrar og á vorin og þá er býsna algengt að fá mikið ryk.“
Hann segir erfitt fyrir almenning að gera nokkuð annað en að halda sig frá helstu umferðaræðum, það sé hægt að rykbinda með efnum og vökva göturnar, það bindi ryk en í frosti þurfi að nota önnur efni.
„Maður sér mengunina, það dregur stórlega úr skyggni í þessari mengun. Ef maður horfir meðfram yfirborði jarðar, meðfram götunum, þá sér maður að skyggni er alls ekkert mikið. Við sjáum héðan frá Skeifunni í átt að Ártúnbrekku sjáum við að það er alls ekki mikið skyggni, ef við horfum upp á topp Esjunnar sjáum við mjög vel,“ segir Haraldur og það sé því ljóst að rykið er bara rétt við yfirborð jarðar.
Styrkur svifryks hefur mælst hár í loftgæðamælistöðum á höfuðborgarsvæðinu um helgina og í dag.
Íbúi í Reykjavík segir óboðlegt að gefast upp fyrir mikilli svifryksmengun sem mælst hafi á höfuðborgarsvæðinu síðustu daga. Hann kallar eftir viðbrögðum frá þingmönnum og borgarfulltrúum og segir að fólk hljóti að setja spurningamerki við að hleypa börnunum sínum út í þeim aðstæðum sem hafa ríkt.
Ekkert rykbindiefni er til á landinu og er því ekki hægt að bregðast við mikilli svifryksmengun í borginni. Þau sem eru mjög viðkvæm ættu að íhuga að halda sig inni, segir heilbrigðisfulltrúi.
Í mikilli svifryksmengun er betra að fara labbandi í vinnuna en keyrandi, að sögn formanns Félags lækna gegn umhverfisvá. Erlendar rannsóknir sýna að tíðni hjartaáfalla og heilablóðfalla aukist þá daga sem mengun er mikil.