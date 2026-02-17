Körfuboltastjarna íhugar framboð í Garðabæ Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 17. febrúar 2026 11:11 Hlynur Bæringsson hefur verið orðaður fyrir lista Framsóknar í Garðabæ fyrir sveitarstjórnarkosningarnar en hann ætlar að leyfa sér að hugsa málið. Vísir/Arnar Hlynur Bæringsson, sem setti körfuboltaskóna á hilluna eftir að hafa orðið Íslandsmeistari með Stjörnunni síðasta vor, segist ekki hafa tekið ákvörðun um hvort hann gefi kost á sér fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar. Fréttastofa fékk ábendingu um að á Hlyn hefði verið skorað að gefa kost á sér á lista Framsóknar í Garðabæ fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar. Aðspurður sagði hann að ýmsir hefðu komið að máli við hann um að gefa kost á sér, ekki síst á nýafstöðnum flokksfundi Framsóknar sem fór fram um helgina. Hann sé að hugsa málið en hafi ekki enn tekið ákvörðun um hvort hann láti slag standa. Hlynur skipaði annað sæti á lista flokksins fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar en Brynja Dan Gunnarsdóttir borgarfulltrúi það fyrsta. Brynja vill áfram leiða Framsókn Í gær greindi Brynja frá því í tilkynningu að hún hefði áhuga á að leiða Framsóknarflokkinn í Garðabæ áfram. Uppstillingarnefnd leggur þessa dagana mat á óskir um framboð á lista flokksins. Uppstillingarnefnd skipa Sigurjón Jónsson, Hjördís Guðný Guðmundsdóttir og Urður Björg Gísladóttir. Hlynur hefur unnið alls konar afrek á löngum körfuboltaferli. Hann var fastamaður í landsliðinu um langt árabil og hluti af íslenska liðinu sem náði þeim áfanga að taka í fyrsta sinn þátt á EM í körfubolta árið 2015. Hann hefur orðið Íslandsmeistari í körfubolta með Snæfell árið 2010, unnið bikarmeistaratitil með Stjörnunni 2019, 2020 og 2022. Garðabær Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sveitarstjórnarmál Framsóknarflokkurinn Flokksþing Framsóknar 2026 Tengdar fréttir Brynja Dan vill leiða lista Framsóknar í Garðabæ Brynja Dan Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi og eigandi Extraloppunnar, vill áfram leiða lista Framsóknar í Garðabæ í komandi sveitarstjórnarkosningum. Hún var oddviti flokksins í kosningunum 2022 og tók í kjölfarið sæti í bæjarstjórn. 16. febrúar 2026 15:59 Stillir sér upp á miðjunni Nýkjörinn formaður Framsóknarflokksins segist ekki hafa áhuga á að færa flokkinn til hægri líkt og hann telur klofningsflokkinn Miðflokkinn hafa gert. Hann segist ætla að efla flokkinn á miðjunni þar sem hann hafi sögulega verið. 16. febrúar 2026 09:22 Mest lesið „Maður eiginlega skammast sín eftir á að hafa verið stressaður“ Innlent Skoða að ná Lúðvík upp áður en sprungan verður fyllt Innlent Vara við því að færð spillist í kvöld Innlent Kynna breytta Reykjavíkurleið Innlent Nýr samfélagsmiðill bara fyrir íslenskt samfélag Innlent Seldi Pokémon-spjald á yfir tvo milljarða Erlent Rukka ekki fyrir 36 tíma leikskóladvöl Innlent Földu fíkniefni í morgunkornspökkum og fengu send Innlent Gamall sófi og múrsteinar komu upp um barnaníðing Erlent Ástæða til að forðast hinn tvöfalda lás Innlent Fleiri fréttir Ný leið í leikskólamálum kynnt og von á snjókomu í kvöld Rukka ekki fyrir 36 tíma leikskóladvöl Deila um vegslóða fyrir Hæstarétt Körfuboltastjarna íhugar framboð í Garðabæ Íhugar alvarlega formannsframboð hjá Vinstri grænum Ástæða til að forðast hinn tvöfalda lás Komi öllum við hverjir kaupa vændi eða ætli að gera það Vara við því að færð spillist í kvöld Sundhöllinni lokað á meðan píparar ráða ráðum sínum Flykktust upp í turn til að sjá hvort sexan kæmist í loftið Kynna breytta Reykjavíkurleið Bein útsending: Ásgeir og Þórarinn mæta fyrir þingnefnd Dregur líklega úr svifryksmengun seint í dag Skoða að ná Lúðvík upp áður en sprungan verður fyllt „Maður eiginlega skammast sín eftir á að hafa verið stressaður“ Grunaður fíkniefnasali stöðvaður fyrir að tala í síma Á ekki von á neinni byltingu innan Framsóknarflokksins Földu fíkniefni í morgunkornspökkum og fengu send Nýr samfélagsmiðill bara fyrir íslenskt samfélag Opinbera komið til móts við fimm ábendingar af 23 Óhollustuskattur hafi mest áhrif á þá tekjulægri Gunnar, Guðfinnur og Sigríður á leið úr bæjarstjórn „Alveg hræðilegt ástand“ Aldraðir stíga fram og opna sig um „hræðilega stöðu“ Ekið á gangandi vegfaranda Suðurlandsvegi lokað vegna áreksturs tveggja bíla „Þetta er sorglegur dagur fyrir lýðræðið“ „Kristrún eini hagfræðingur landsins sem hefur rétt fyrir sér“ Brynja Dan vill leiða lista Framsóknar í Garðabæ Samþykktu heimild til að svipta flóttamenn vernd Sjá meira