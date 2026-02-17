Innlent

Körfu­bolta­stjarna í­hugar fram­boð í Garða­bæ

Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar
Hlynur Bæringsson hefur verið orðaður fyrir lista Framsóknar í Garðabæ fyrir sveitarstjórnarkosningarnar en hann ætlar að leyfa sér að hugsa málið.
Hlynur Bæringsson, sem setti körfuboltaskóna á hilluna eftir að hafa orðið Íslandsmeistari með Stjörnunni síðasta vor, segist ekki hafa tekið ákvörðun um hvort hann gefi kost á sér fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar.

Fréttastofa fékk ábendingu um að á Hlyn hefði verið skorað að gefa kost á sér á lista Framsóknar í Garðabæ fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar. Aðspurður sagði hann að ýmsir hefðu komið að máli við hann um að gefa kost á sér, ekki síst á nýafstöðnum flokksfundi Framsóknar sem fór fram um helgina. Hann sé að hugsa málið en hafi ekki enn tekið ákvörðun um hvort hann láti slag standa.

Hlynur skipaði annað sæti á lista flokksins fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar en Brynja Dan Gunnarsdóttir borgarfulltrúi það fyrsta.

Brynja vill áfram leiða Framsókn

Í gær greindi Brynja frá því í tilkynningu að hún hefði áhuga á að leiða Framsóknarflokkinn í Garðabæ áfram. Uppstillingarnefnd leggur þessa dagana mat á óskir um framboð á lista flokksins.

Uppstillingarnefnd skipa Sigurjón Jónsson, Hjördís Guðný Guðmundsdóttir og Urður Björg Gísladóttir.

Hlynur hefur unnið alls konar afrek á löngum körfuboltaferli. Hann var fastamaður í landsliðinu um langt árabil og hluti af íslenska liðinu sem náði þeim áfanga að taka í fyrsta sinn þátt á EM í körfubolta árið 2015. Hann hefur orðið Íslandsmeistari í körfubolta með Snæfell árið 2010, unnið bikarmeistaratitil með Stjörnunni 2019, 2020 og 2022.

