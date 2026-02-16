Innlent

Suður­lands­vegi lokað vegna á­reksturs tveggja bíla

Freyja Þórisdóttir skrifar
Slysið átti sér stað í grennd við Skógafoss.
Slysið átti sér stað í grennd við Skógafoss.

Hringveginum var lokað við Skóga á Suðurlandi vegna umferðarslyss. Tveir voru fluttir á Selfoss til aðhlynningar.

Þetta segir Þorsteinn M. Kristinsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi í samtali við fréttastofu. Samkvæmt honum rákust á jeppi og fólksbíll. 

Enginn er alvarlega slasaður en alls voru sjö manns í bílunum tveimur. Tveir voru fluttir með sjúkrabíl á Selfoss á fimmta tímanum. Þorsteinn segir líðan þeirra vera stöðuga.

Vegurinn var lokaður um stund en lögreglan stýrði umferð á vettvangi. Vegurinn hefur nú verið opnaður til fulls. 

