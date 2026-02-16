Verjandi tveggja kvenna sem voru í dag sakfelldar fyrir að brjótast um borð í hvalveiðiskip segir rétt til mótmæla hafa að engu verið hafður með dóminum. Önnur konan segir þá sem stunda borgaralega óhlýðni sjaldnast dæmda rétt af dómsvaldinu á hverjum tíma en þeir fái uppreist æru í þegar litið er í baksýnisspegil sögunnar.
Anahita Babaei og Elissa May Philipps voru í dag sakfelldar fyrir að brjótast um borð í hvalveiðiskip í mótmælaskyni árið 2023 og dæmdar til 200 þúsund króna sektargreiðslu hvor.
Katrín Oddsdóttir var verjandi þeirra í málinu. Hún telur ljóst að málið hafi tapast.
„Þær fengu sem sagt sekt fyrir að klifra þarna upp þennan dag þrátt fyrir að ljóst sé að það hlutust engin tjón af þessari háttsemi. Við lögðum nú mikla áherslu á það í málflutningnum að hérna væri um að ræða tjáningarfrelsi og að réttur borgarans til þess að mótmæla sé nú sterkari en svo að ef það verður tjónlaust atvik sem einhver pirrar sig á, þá ætti það nú ekki að trompa þann rétt, af því að hann er stjórnarskrárvarinn.“
Þær muni nú setjast yfir dóminn, sjá hvernig niðurstaða hans er rökstudd og meta hvort tilefni sé til að áfrýja dómnum.
„Akkúrat núna þá eru þetta bara vonbrigði. Þetta er ekki gott fyrir íslenskt réttarkerfi að mínu mati, að hann sé að engu hafður þessi réttur til mótmæla, sem við vildum meina að væri miklu sterkari heldur en þessi almennu lagaákvæði sem dæmt er vegna.“
Í ofanálag við sektargreiðslur hafi þær Anahita og Elissa verið dæmdar til að greiða allan málskostnað, sem sé þeim þungt högg fjárhagslega. Þannig verði að koma í ljós hvernig möguleg málaferli fyrir Landsrétti verið fjármögnuð.
Anahita segir að niðurstaðan hafi ekki komið á óvart.
„Borgaraleg óhlýðni er í raun aldrei dæmd af dómsvaldi hvers tíma, hún er dæmd seinna í ljósi sögunnar. Þetta er sorglegur dagur fyrir lýðræðið, fyrir réttinn til mótmæla og fyrir vistkerfið og hvalina, auðvitað. Í gær var alþjóðlegi hvaladagurinn og í dag erum við dæmdar fyrir að verja þá. Fyrir fjörutíu árum ákvað heimurinn allur að vernda hvalina af því að þá hafði helmingur líffræðilegs fjölbreytileika tapast. Í dag, fjórum áratugum síðar, höfum við tapað 73 prósent. Hversu miklu meira þurfum við að tapa til þess að við sjáum að það er ekki glæpur að vernda hvali?“
Barátta þeirra Elissu hafi alltaf snúist um hvali og muni gera það áfram. Enn séu tvö virk hvalveiðileyfi og það sé í höndum stjórnvalda að stöðva hvalveiðar, burtséð frá niðurstöðu dómsins í dag.