Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins gerði tilraun í fyrirspurnartíma á Alþingi til að fá Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra til að staldra við varðandi frumvarp um tengingu örorkubóta við vísitölu. Kristrún sagðist engar áhyggjur hafa af málinu, hún fagni því.
Guðrún sagði þetta ekki snúast um að vilja eða vilja ekki styðja öryrkja og fólk sem treystir á almannatryggingar. Þau væri hægt að bæta af ábyrgð án þess að setja stóran útgjaldalið ríkisins á sjálfvirka hækkun, bundna við vísitölu.
„Nú er lagt til að setja stóran útgjaldalið ríkisins á sjálfvirka hækkun, bundna við launavísitölu,“ sagði Guðrún og benti á varnaðarorð úr öllum áttum; frá atvinnulífinu, verkalýðshreyfingu, fræðimönnum og mörgum öðrum sem gerst þekkja til.
„Nú liggur líka fyrir ný staðreynd: Það var ekki kallað eftir umsögn Seðlabankans áður en þessi vegferð var farin. Þórarinn G. Pétursson [aðalhagfræðingur Seðlabankans] staðfestir það og bendir á að aðrar þjóðir hafi lent í vanda með sambærilegar breytingar,“ sagði Guðrún og spurði, eftir að hafa tilgreint að bæði forsætis- og fjármálaráðherra hefðu hingað til talist virtir hagfræðingar.
Af hverju var ekki leitað eftir umsögn Seðlabankans þegar stærðargráðan og áhættan eru augljós? Og: Hvers vegna er vilji löggjafans ekki gerður skýr í frumvarpstexta?
„Það er flestum ljóst að ákvæði laganna, samkvæmt orðanna hljóðan, tryggir ekki að hinn tvöfaldi lás jafnist út, sama hvað segir í greinargerð. Hvaða feluleikur er þetta, er þetta ekki merki um samstöðuleysi í ríkisstjórn? Ætlar forsætisráðherra að staldra við og taka þetta aftur til ábyrgðarvinnu með öllum helstu sérfræðingum við borðið eða ætlar forsætisráðherra, þrátt fyrir öll þessi varnaðarorð, að halda áfram að styðja frumvarpið óbreytt?“
Kristrún svaraði þessu að hætti hússins, hún hvatti fólk til að lesa greinargerðina og sagði það hafa legið fyrir þegar Samfylkingin að þau legðu áherslu á þetta mál, þau hafi sagt það í stefnuyfirlýsingu og í kosningabaráttu. Hún taldi það einkennilegt að það þættu sérstakar fréttir að stjórnmálaflokkur stæði við stefnumál sín og að bætur fylgdu launum.
Hún sagðist hafa orðið þess vör að gagnrýnin sem sýnt hefur sig í tengslum við þetta mál byggði á misskilningi. „Það er ekki um tvöfaldan lás að ræða.“ Kristrún sagði það ekki á valdi ríkisstjórnarinnar að ákveða hvaða umsögnum væri kallað eftir. Öllum er frjálst að senda inn umsögn. „Við lofuðum þessu fyrir kosningar og þetta er reyndar mál sem flestir stjórnmálaflokkar hafa lofað fyrir kosningar. Við fögnum því að þetta sé nú loks gerst. Það liggur fyrir.“
Guðrún taldi þetta lýsa nokkrum hroka, að Kristrún hvetti fólk til að lesa greinargerðina? Að hún sé eini hagfræðingur landsins sem hafi rétt fyrir sér, allir aðrir hagfræðingar misskilji. „Hvers vegna er vilji löggjafans ekki gerður skýr í greinargerð? Hvaða feluleikur er þetta?“ Guðrún sagði að þó að Seðlabankinn skrifi ekki lög sé það á hans ábyrgð að halda niðri verðbólgu. Þetta mál hafi augljóslega áhrif á verðbólguvæntingar og þá eigi Seðlabankinn erindi og þá eigi stjórnvöld að hlusta.
Kristrún var ákveðnari ef eitthvað var í seinna svari sínu. Hún spurði hvort formaður Sjálfstæðisflokks væri að halda því fram að ríkissjóður færi á hliðina við að styðja við bakið á þeim sem minnst mega sín. „Er það það sem verið er að halda fram hérna?“
Kristrún ítrekaði að það væri ekki tvöfaldur lás á þessu frumvarpi og hnykkti á því sem hún hafði áður sagt: „Ég hef ekki áhyggjur af þessu máli, ég fagna því.“