Ekið á gangandi veg­faranda

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Slysið varð í Smárahverfi.
Slysið varð í Smárahverfi. Mynd úr safni. Vísir/Vilhelm

Lögreglunni barst tilkynning um umferðarslys í Smárahverfi í Kópavogi þar sem ekið var á gangandi vegfaranda. Hann hlaut minni háttar áverka á fæti.

Þetta kemur fram í dagbók lögreglu í dag. Einnig barst tilkynning um vinnuslys í Árbæ. Engar nánari upplýsingar um líðan viðkomandi koma fram.

Óskað var eftir aðstoð lögreglu í Smárahverfi vegna gróðurelda. Þá var ökumaður sektaður fyrir of hraðan akstur og akstur án ökuréttinda.

Lögreglan sem sér um útköll í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og á Seltjarnarnesi sinnti tilkynningu um hnupl úr verslun í hverfi 108. Þá var tilkynnt um aðila sem var til vandræða í hverfi 107.

Lögreglumál

