Lögreglunni barst tilkynning um umferðarslys í Smárahverfi í Kópavogi þar sem ekið var á gangandi vegfaranda. Hann hlaut minni háttar áverka á fæti.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglu í dag. Einnig barst tilkynning um vinnuslys í Árbæ. Engar nánari upplýsingar um líðan viðkomandi koma fram.
Óskað var eftir aðstoð lögreglu í Smárahverfi vegna gróðurelda. Þá var ökumaður sektaður fyrir of hraðan akstur og akstur án ökuréttinda.
Lögreglan sem sér um útköll í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og á Seltjarnarnesi sinnti tilkynningu um hnupl úr verslun í hverfi 108. Þá var tilkynnt um aðila sem var til vandræða í hverfi 107.