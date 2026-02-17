Flykktust upp í turn til að sjá hvort sexan kæmist í loftið

Flugtök Iscargo-sexanna frá Reykjavíkurflugvelli þóttu svo spennandi að starfsmenn Flugmálastjórnar flykktust jafnan upp í flugturn til að fylgjast með. Flugbrautirnar þóttu í stysta lagi fyrir fullhlaðna sexu auk þess sem hún klifraði hægt.
Flugfélagið Iscargo starfaði á árunum 1972 til 1982. Lengst af rak það tvær DC 6-flugvélar en undir lokin eina Lockheed Electra-vél. Í þættinum Flugþjóðin á Sýn+ um litlu flugfélögin er rætt við einn af flugmönnum Iscargo, Reidar Kolsöe.
„Þegar hún fór í loftið, - ef þú fórst til norðurs þá hristust nú allar rúður í miðbænum því að við bara rétt skriðum yfir þökin. Og ef við fórum til suðurs, þá þurftum við að taka beygju eftir að við komum framhjá skreiðarskýlinu til að komast yfir Kársnesbrautina. Því að hún klifraði ekki neitt,“ segir Reidar.
Og hefur eftir kunningja sínum að á skrifstofu Flugmálastjórnar hafi jafnan ríkt spenna í hvert sinn.
„Þá var alltaf kallað: „Strákar, strákar! Iscargo er að fara í loftið!“ Þá fóru þeir alltaf upp í turn að fylgjast með. Komast þeir í loftið eða komast þeir ekki í loftið?“ segir Reidar Kolsöe og hlær en hann lýsir Iscargo-árunum sem mesta ævintýri síns flugferils.
Hér má sjá fjögurra mínútna kafla:
Flugtökin frá Reykjavík urðu öruggari með Lockheed Electra-vélinni sem Iscargo fékk árið 1980. Reidar segir hana eina besta flugvél sem hann hafi flogið. Hún hafi verið eins og raketta í loftið og farið upp nánast eins og þyrla.
Iscargo keypti Flugfélagið Vængi árið 1979. En svo tók að fjara undan rekstrinum og árið 1981 keypti Arnarflug Vængjahluta Iscargo og hóf innanlandsflug.
Arnarflaug keypti svo Iscargo árið 1982 og fylgdi flugleyfi til Amsterdam með í kaupunum. Kristinn Finnbogason, kraftaverkamaður Framsóknarflokksins, var þá orðinn aðaleigandi Iscargo en miklar pólitískar deilur urðu í landinu vegna þeirra viðskipta, sem Reidar rifjar upp í viðtalinu.
Framhlutar DC 6-véla Iscargo fóru báðir á safn. Annar er utan á Flugsafni Íslands á Akureyri en hinn er á Flugsafninu á Hnjóti í Örlygshöfn.
