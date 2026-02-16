Stjórnarfrumvarp sem veitir stjórnvöldum heimild til að svipta flóttamenn vernd auk dvalar- og atvinnuleyfi brjóti þeir af sér var samþykkt mótatkvæðalaust á Alþingi í dag. Einnig verður hætt að veita dvalarleyfi þegar mál hælisleitenda dragast á langinn.
Lög um afturköllun verndar veitir íslenskum stjórnvöldum heimild til þess að afturkalla alþjóðlega vernd flóttamanna sem hafa fengið endanlegan dóm fyrir alvarleg afbrot eða ef gildar ástæður er taldar fyrir því að álita þá hættulega öryggi ríkisins. Dvalar- og atvinnuleyfi fellur niður ef flóttamaður er sviptur vernd samkvæmt lögunum.
Einnig er hægt að beita heimildinni ef afbrot eru endurtekin og þau talin ógna „allsherjarreglu eða almannahagsmunum“. Ekki er skýrt sérstaklega hvaða afbrot eru talin ógna allsherjarreglu eða almannahagsmunum.
Markmið laganna var sagt að samræma lög um útlendinga við löggjöf á Norðurlöndunum þar sem Ísland væri eina landið sem hefði ekki heimild til að afturkalla alþjóðlega vernd í lögum.
Þá væri ákvæði laga um að dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða væri veitt þegar hælisleitandi hefði ekki fengið niðurstöðu í máli sínu innan tiltekins tíma séríslenskt.
„Afbrot hafa afleiðingar,“ sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, þegar hún gerði grein fyrir atkvæði sínu.
Stjórnvöld víða í vestrænum ríkjum herða nú innflytjendalöggjöf sína undir þrýstingi frá fjarhægriflokkum sem vex ásmegin í skoðanakönnunum og kosningum víða.
Miðflokkurinn, sem mælist nú með í kringum fimmtungsfylgi í skoðanakönnunum, hefur sérstaklega talað fyrir stórhertri innflytjendastefnu. Þingmenn hans og Sjálfstæðisflokksins vildu að gengið yrði lengra í frumvarpinu og stjórnvöldum yrði gert skylt en ekki aðeins heimilt að afturkalla vernd flóttamanna ef þeir brytu af sér. Báðir flokkar studdu engu að síður frumvarp ríkisstjórnarinnar.
Breytingartillögur þessa efnis voru felldar.
Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, fagnaði þverpólitískri sátt um frumvarpið og að tekist hefði að „múlbinda verstu píratana“ í stjórnarliðinu.
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, hreikti sér af aðgerðum ríkisstjórnarinnar gegn erlendum glæpamönnum í aðsendi grein á Vísi um helgina.
„Ríkisstjórnin tekur hvert skrefið á fætur öðru til að stemma stigu við glæpum í landinu,“ skrifaði ráðherrann og vísaði til frumvarp síns um breytingar á lögum um Schengen-upplýsingakerfið.
Schengen-samstarfið hefur verið þyrnir í augum margra þeirra sem tala fyrir hertri innflytjendastefnu. Samstarfið nær til EFTA-ríkjanna og meirihluta Evrópusambandsríkja og felst annars vegar í afnámi á landamæraeftirliti innan svæðisins til að greiða fyrir frjálsri för innan ESB og hins vegar í samvinnu lögreglu í ríkjunum.