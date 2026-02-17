Fótbolti

Luis Enrique segir orð gullknattarhafans „einskis virði“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Það gengur ekki alveg eins vel hjá Luis Enrique, Ousmane Dembele og félögum í Paris Saint-Germain á þessari leiktíð.
Luis Enrique, þjálfari Paris Saint-Germain, hefur vakið athygli fyrir harðorð ummæli um stærstu stjörnu síns eigin liðs.

Spánverjinn var að bregðast við ummælum Gullknattarhafans Ousmane Dembélé í kjölfar óvænts 3-1 taps gegn Rennes í frönsku deildinni á föstudag, sem varð til þess að meistararnir misstu toppsæti deildarinnar til Lens.

Dembélé virtist saka liðsfélaga sína um of mikla einstaklingshyggju og liðið um að hafa glatað einhverju af því sem hjálpaði þeim að verða Evrópumeistarar á síðasta tímabili og sagði: „Ef við spilum sem einstaklingar mun það ekki ganga,“ sagði Dembélé.

Yfirlýsingar leikmanna eftir leik eru einskis virði

Þjálfari hans svaraði þessum fullyrðingum hins vegar fullum hálsi og sagði: „Yfirlýsingar leikmanna eftir leik eru einskis virði. Algjörlega einskis virði.“

„[Það] eru yfirlýsingar þjálfaranna líka en yfirlýsingar leikmannanna eru einskis virði. Ég ætla ekki að svara neinni spurningu frá leikmanni, neinu svari frá leikmanni,“ sagði Enrique.

„Ég mun aldrei leyfa neinum leikmanni að vera ofar félaginu. Svo það er alveg á hreinu. Ég er sá sem ber ábyrgð á liðinu. Ég mun ekki leyfa neinum leikmanni að halda að hann sé mikilvægari en félagið. Ekki ég, ekki yfirmaður íþróttamála, ekki forsetinn,“ sagði Enrique.

Eru afleiðing reiði eftir leik

„Þannig að þessar yfirlýsingar eru einskis virði. Þær eru afleiðing reiði eftir leik, ég held að það sé augljóst. Við höfum engu að tapa,“ sagði Enrique.

Meistararnir höfðu vonast til að ná fjögurra stiga forskoti á toppi deildarinnar með sigri á Rennes en þrátt fyrir að hafa verið meira með boltann biðu þeir óvænts ósigurs gegn andstæðingum sínum sem voru án þjálfara.

Þeir lentu undir eftir mark Musa Al-Taamari í fyrri hálfleik áður en Esteban Lepaul tvöfaldaði forystu Rennes á 69. mínútu.

Dembélé minnkaði muninn í 2-1 gegn sínu gamla félagi en Rennes átti síðasta orðið þegar Breel Embolo skoraði og gulltryggði 3-1 sigur.

„Á síðasta tímabili settum við félagið ofar öllu öðru“

Eftir leikinn gagnrýndi Ballon d'Or-verðlaunahafinn ónefnda meðlimi liðsins og sagði: „Umfram allt verðum við að spila fyrir PSG til að vinna leiki. Ef við spilum sem einstaklingar á vellinum mun það ekki ganga; við munum ekki vinna þá titla sem við viljum,“ sagði Ousmane Dembélé.

„Á síðasta tímabili settum við félagið ofar öllu öðru, áður en við hugsuðum um okkur sjálf. Við verðum að endurheimta það, sérstaklega í þessum leikjum,“ sagði Dembélé.

„Við vitum að við erum á seinni hluta tímabilsins og Paris St Germain verður að vera í fyrsta sæti, ekki einstakir leikmenn,“ sagði Dembélé.

