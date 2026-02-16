Íslenski landsliðsmaðurinn Daníel Leó Grétarsson var í byrjunarliði Sönderjyske í kvöld þegar að liðið hafði betur gegn Silkeborg í dönsku úrvalsdeildinni. Lokatölur 2-1 sigur Sönderjyske.
Daníel Leó spilaði 78 mínútur í leik kvöldsins þar sem að gestirnir frá Silkeborg komust yfir snemma leiks með marki frá Tonni Adamsen.
Mörk frá Olti Hyseni og Lirim Qamili undir lok leiks sáu hins vegar til þess að Sönderjyske vann frábæran endurkomusigur.
Sigurinn lyftir Sönderjyske upp í fjórða sæti dönsku úrvalsdeildarinnar. Þar er liðið eð 32 stig, sama stigafjölda og Bröndby í þriðja sætinu þegar að tuttugu umferðir hafa verið leiknar.