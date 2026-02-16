Landsliðsþjálfarinn Þorsteinn Halldórsson gerði fjórar breytingar á leikmannahópi Íslands frá síðasta verkefni og fyrir leikina gegn Spáni og Englandi. Þrjár vegna meiðsla en ein vegna vinnu.
Ísland spilaði síðast umspilseinvígi við Norður-Írland í október og tókst þar að halda sæti sínu í A-deild Þjóðadeildarinnar. Nú er nýtt tímabil að hefjast í Þjóðadeildinni, sem er jafnframt undankeppni fyrir HM 2027.
Frá síðasta verkefni eru fjórar breytingar. Arna Eiríksdóttir, Vigdís Lilja Kristjánsdóttir og Amanda Andradóttir eru að glíma við meiðsli.
Inn í hópinn koma þá Birta Georgsdóttir, Elín Helena Karlsdóttir og Ída Marín Hermannsdóttir.
Fjórða breytingin er hins vegar tilkomin af öðrum ástæðum, Berglind Rós Ágústsdóttir kemur inn í hópinn því Agla María Albertsdóttir gaf ekki kost á sér vegna anna við vinnu.
Er hún með erfiðan vinnuveitanda?
„Ég veit ekkert um það. Hún var að taka við nýrri stöðu í vinnunni og það var erfitt að fara allan þennan tíma“ sagði Þorsteinn landsliðsþjálfari um Öglu Maríu, starfsmann í lánadeild Arion Banka.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Agla María gefur ekki kost á sér í landsliðið. Hún spilaði ekki landsleik frá desember 2023 og fram í maí 2025, og sagði ástæðuna vera forgangsröðun sína í lífinu. Landsliðsferillinn mætti afgangi þegar nóg var um að vera.
Þorsteinn vildi þó alls ekki meina, þegar það var borið undir hann, að hennar hlutverk í landsliðinu væri ástæðan fyrir því.
„Ég kannast ekki við að hún hafi verið eitthvað ósátt við sitt hlutverk og held að hún hafi aldrei sagt það. Þetta hefur ekkert með það að gera, við höfum alltaf átt í góðum samskiptum og það hefur ekkert með þetta að gera.“
Nánar verður rætt við landsliðsþjálfarinn um valið á hópnum og komandi verkefni gegn Spáni og Englandi í Sportpakka Sýnar í kvöld.