Yfir­völd hafi út­vegað tvö ný rými og ó­breytt á­stand

Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar
Samkvæmt upplýsingum frá Landspítalanum hafa heilbrigðisyfirvöld útvegað tvö ný hjúkrunarrými frá því starfsfólk sendi út ákall vegna álags í síðustu viku. Steinunn Þórðardóttir er formaður Læknafélagsins.
Ástandið á Landspítalanum er óbreytt að sögn stjórnenda þar þrátt fyrir ákall um að þörf sé á aðgerðum nú þegar. Aðeins sé búið að útvega tvö hjúkrunarrými annars staðar. Formaður Læknafélags Íslands fagnar því að stjórnvöld viðurkenni vanda spítalans og boði aðgerðir. Það þurfi að vinna hratt.

Starfsfólk bráðamóttöku Landspítalans lýsti hamfaraástandi þar í síðustu viku og krafðist inngrips stjórnvalda. Spítalinn hefur verið á rauðu viðbúnaðarstigi samfellt frá því í nóvember 2024. Það þýðir að 30 eða fleiri sjúklingar bíða á bráðamóttöku eftir innlögn. Heilbrigðisráðherra sagði við þetta tækifæri að til stæði að opna um sautján hjúkrunarrými á næstu dögum og boðaði líka miklar breytingar næstu mánuði.

Þá sagði Alma Möller á föstudag að aldrei hefði verið brugðist jafn hratt við stöðunni.

Samkvæmt upplýsingum frá Landspítala í morgun hafa tveir sjúklingar verið fluttir frá Landspítalanum í ný hjúkrunarrými á vegum yfirvalda frá því ákall starfsfólks barst í síðustu viku.

Heilbrigðisráðuneytið svaraði hins vegar fyrirspurn fréttastofu um sama efni á þessa leið.

„Alls fóru 14 einstaklingar með færni- og heilsumat frá Landspítala í liðinni viku í önnur úrræði í kjölfar ákalls um leiðir til að létta álagi af LSH og bráðamóttökunni. Í þessari viku eru staðfestir flutningar 11 einstaklinga í sömu stöðu af LSH. Ráðuneytið og Sjúkratryggingar Íslands í þéttu samstarfi við Landspítala eru að vinna að lausnum sem líklegar eru til að fjölga hjúkrunarrýmum, a.m.k. tímabundið í kerfinu. Nánar verður greint frá þessu eftir því sem mál skýrast og unnið er hratt að þessum verkefnum.“

Meðal þeirra sem nú er rætt við varðandi ný rými er Klíníkin í Ármúla. Þá hafði bæjarstjóri Reykjanesbæjar samband við heilbrigðisráðuneytið um helgina samkvæmt upplýsingum fréttastofu og bauð húsnæði í Hlévangi sem var notað sem hjúkrunarheimili þangað til fyrir tveimur mánuðum þegar starfsemin færðist í nýtt húsnæði. Þar sé rými fyrir allt að þrjátíu manns.

Steinunn Þórðardóttir formaður Læknafélags ÍslandsVísir

Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, fagnar viðbrögðum yfirvalda í málinu um að verið sé að bregðast hratt við.

„Heilt yfir verð ég að vera mjög jákvæð gagnvart viðbrögðunum eins og þetta horfir við okkur í dag. Okkur fannst þetta fara fullseint af stað. Auðvitað hefði okkur fundist að það hefði ekki átt að þurfa þennan fund til. En við erum voðalega fegin að hann virðist hafa hrundið af atburðarás sem er greinilega komin í fluggír. Ég ætla að gefa stjórnvöldum þessa daga til að bregðast við. Mér heyrist að hjólin séu farin að snúast,“ segir Steinunn.

Aðspurð hvort henni finnist nóg að yfirvöld hafi útvegað tvö ný rými eftir ákallið eins og Landspítalinn heldur fram svarar Steinunn:

„Nei svo sannarlega ekki. Maður heyrir í máli heilbrigðisráðherra að það er talsvert meira í farvatninu en tvö ný rými enda næstum 120 manns fastir inni á spítalanum sem bíða eftir nýjum rýmum,“ segir Steinunn.

