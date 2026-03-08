Innlent

Þau skipa lista Sam­fylkingarinnar, Við­reisnar og ó­háðra

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þau skipa lista flokksins.
Þau skipa lista flokksins. Aðsend

Kristinn Ólafsson, stjórnandi og ráðgjafi, er bæjarstjóraefni Samfylkingar, Viðreisnar og óháðra á Seltjarnarnesi. Listinn var kynntur fyrr í dag.

Á fundi fyrr í dag í Golfskálanum á Seltjarnarnesi var listinn kynntur en ákveðið var að stilla upp á listann. 

Í öðru sæti er Sigurþóra Bergsdóttir, varaþingmaður. Hún hefur setið í bæjarstjórn frá árinu 2018. Helgi Steinar Helgason, arkitektar, er í þriðja sæti. Hann hefur starfað við arkítektúr og skipulagsmál auk þess að hafa rekið eigin arkitektarstofu.

„Við viljum taka ábyrgð á því að snúa rekstrinum við og byggja upp bæinn aftur með skýrri sýn og góðu samstarfi við íbúa. Markmið okkar er að taka á þeim verkefnum sem blasa við og byggja upp sterkt og lifandi samfélag á Nesinu,“ er haft eftir Kristni í fréttatilkynningu.

Listinn í heild sinni:

1. Kristinn Ólafsson, stjórnandi og ráðgjafi

2. Sigurþóra Bergsdóttir, varaþingmaður

3. Helgi Steinar Helgason, arkitekt

4. Auður Halla Rögnvaldsdóttir, háskólanemi

5. Egill Ö. Hermannsson, sérfræðingur hjá Fjársýslunni

6. Áslaug Eva Björnsdóttir, ráðgjafi í stafrænni umbreytingu

7. Kristín Edda Óskarsdóttir, ráðgjafi og frumkvöðull

8. Garðar Svavar Gíslason, viðskiptafræðingur

9. Halla Helgadóttir, sálfræðingur

10. María Stefánsdóttir, umhverfisverkfræðingur

11. Björg Þorsteinsdóttir, kennari við Valhúsaskóla

12. Skúli Eiríksson, kerfisfræðingur

13. Karen María Jónsdóttir, stafrænn leiðtogi

14. Guðmundur Ari Sigurjónsson, alþingismaður

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Seltjarnarnes Viðreisn Samfylkingin

Tengdar fréttir

Viðreisn býður fram undir merkjum Samfylkingar

Á fjölmennum fundi í vallarhúsi Gróttu á Seltjarnarnesi var tekin ákvörðun um að Samfylkingin bjóði fram í samstarfi við Viðreisn og óflokksbundna Seltirninga undir merkjum Samfylkingar og óháðra í sveitarstjórnarkosningum í vor.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið