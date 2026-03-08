Þau skipa lista Samfylkingarinnar, Viðreisnar og óháðra Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 8. mars 2026 15:05 Þau skipa lista flokksins. Aðsend Kristinn Ólafsson, stjórnandi og ráðgjafi, er bæjarstjóraefni Samfylkingar, Viðreisnar og óháðra á Seltjarnarnesi. Listinn var kynntur fyrr í dag. Á fundi fyrr í dag í Golfskálanum á Seltjarnarnesi var listinn kynntur en ákveðið var að stilla upp á listann. Í öðru sæti er Sigurþóra Bergsdóttir, varaþingmaður. Hún hefur setið í bæjarstjórn frá árinu 2018. Helgi Steinar Helgason, arkitektar, er í þriðja sæti. Hann hefur starfað við arkítektúr og skipulagsmál auk þess að hafa rekið eigin arkitektarstofu. „Við viljum taka ábyrgð á því að snúa rekstrinum við og byggja upp bæinn aftur með skýrri sýn og góðu samstarfi við íbúa. Markmið okkar er að taka á þeim verkefnum sem blasa við og byggja upp sterkt og lifandi samfélag á Nesinu,“ er haft eftir Kristni í fréttatilkynningu. Listinn í heild sinni: 1. Kristinn Ólafsson, stjórnandi og ráðgjafi 2. Sigurþóra Bergsdóttir, varaþingmaður 3. Helgi Steinar Helgason, arkitekt 4. Auður Halla Rögnvaldsdóttir, háskólanemi 5. Egill Ö. Hermannsson, sérfræðingur hjá Fjársýslunni 6. Áslaug Eva Björnsdóttir, ráðgjafi í stafrænni umbreytingu 7. Kristín Edda Óskarsdóttir, ráðgjafi og frumkvöðull 8. Garðar Svavar Gíslason, viðskiptafræðingur 9. Halla Helgadóttir, sálfræðingur 10. María Stefánsdóttir, umhverfisverkfræðingur 11. Björg Þorsteinsdóttir, kennari við Valhúsaskóla 12. Skúli Eiríksson, kerfisfræðingur 13. Karen María Jónsdóttir, stafrænn leiðtogi 14. Guðmundur Ari Sigurjónsson, alþingismaður Sveitarstjórnarkosningar 2026 Seltjarnarnes Viðreisn Samfylkingin Tengdar fréttir Viðreisn býður fram undir merkjum Samfylkingar Á fjölmennum fundi í vallarhúsi Gróttu á Seltjarnarnesi var tekin ákvörðun um að Samfylkingin bjóði fram í samstarfi við Viðreisn og óflokksbundna Seltirninga undir merkjum Samfylkingar og óháðra í sveitarstjórnarkosningum í vor. 22. janúar 2026 14:44 Mest lesið Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir slys á Vesturlandsvegi Innlent Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Innlent Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Innlent Gríðarlegur verðmunur á þyngdarstjórnunarlyfjum Innlent Sprenging við bandaríska sendiráðið í Osló Erlent „Við hefðum náð meiri árangri með því að vera innan Evrópusambandsins“ Innlent Sumarstarfsmaður stal sjö milljónum af Happdrætti Háskóla Íslands Innlent Til skoðunar hvort um hryðjuverk sé að ræða Erlent Rósa Björk nýr formaður VG Innlent Fyrirhugaðar aðgerðir gegn offitu harðlega gagnrýndar Innlent Fleiri fréttir Þau skipa lista Samfylkingarinnar, Viðreisnar og óháðra Fyrirhugaðar aðgerðir gegn offitu harðlega gagnrýndar Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir slys á Vesturlandsvegi Sunna Hlín leiðir lista Framsóknar áfram „Ákall eftir stjórnmálum sem snúast um umhverfisvernd og mannréttindi“ Skemmdir í Marteinstungukirkju vegna heits vatns „Við hefðum náð meiri árangri með því að vera innan Evrópusambandsins“ Nýr formaður VG og utanríkisráðherra ræðir losunarheimildir Rósa Björk nýr formaður VG Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Ógnaði fólki með hníf og beitti svo lögreglumann ofbeldi Þriggja bíla árekstur varð á Hafnarfjarðarvegi við Arnarnes Sumarstarfsmaður stal sjö milljónum af Happdrætti Háskóla Íslands Gríðarlegur verðmunur á þyngdarstjórnunarlyfjum Þónokkuð margir búnir að stytta leikskólavist á föstudögum Þær skipa efstu sæti lista Vor til vinstri Samfylkingin sé að vinna mót „í vondri pólitík“ Krúttlegir heimilishundar verða að sleðahundum við Mývatn „Ég tel þetta ekki vera ákveðna höfnun á Alexöndru“ Þrír með gervigreind leysa af tæplega tuttugu manna teymi Fisk rekur á land á Stokkseyri – Fólk sækir sér í soðið Kvenfélagskonur eru orðnar þreyttar á heilbrigðiskerfinu „Evrópusambandið hefur meiri hag af því núna að mæta óskum Íslands“ Loka veginum til morguns vegna snjóflóðs Gerir ráð fyrir harkalegri umræðu um þjóðaratkvæðagreiðsluna Hafa ekki náð á 26 Íslendinga í Mið-Austurlöndum Upptaka náðist af alvarlegu umferðarslysi Tveir á slysadeild með áverka í andliti Einn drengur í meðferð á nýju meðferðarheimili Sjá meira