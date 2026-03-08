Innlent

Fjórir fluttir á sjúkra­hús eftir slys á Vestur­lands­vegi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Vesturlandsvegur.
Vísir/Vilhelm

Fjórir hafa verið fluttir á sjúkrahús vegna umferðarslyss við Laxárbakka og Vogatunga í Leirársveit. Veginum var lokað um stund vegna slyssins.

Ásmundur Kristinn Ásmundsson, yfirlögregluþjónn á Vesturlandi, staðfestir í samtali við Rúv að fjórir hafi verið fluttir á Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Í samtali við fréttstofu segir Ásmundur að tveir bílar hafi hafnað saman.

Ekki liggja fyrir upplýsingar um líðan fólksins en voru þau öll við meðvitund þegar viðbragðsaðila bar að garði.

Varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu sagði um klukkan hálf tvö að viðbragðsaðilar væru á vettvangi. Fyrst um sinn leit slysið út fyrir að vera minni háttar.

Um tíma var lokað fyrir umferð um veginn vegna slyssins.

Fréttin hefur verið uppfærð.

