„Ákall eftir stjórnmálum sem snúast um umhverfisvernd og mannréttindi“ Smári Jökull Jónsson skrifar 8. mars 2026 13:20 Rósa Björk er nýr formaður VG. Vísir/Vilhelm Nýr formaður Vinstri grænna segir vegið að umhverfisvernd og mannréttindum við núverandi aðstæður í íslenskum stjórnmálum. Hún segir Samfylkinguna hafi færst til hægri eftir að hafa tekið sæti í ríkisstjórn og skili líka auðu þegar kemur að umhverfisvernd. Rósa Björk Brynjólfsdóttir var í morgun kjörin nýrformaður Vinstri Grænna á landsfundi flokksins á Selfossi. Tveir voru í framboði en sigur Rósu gegn Hlyni Má Ragnheiðarsyni var öruggur og hlaut Rósa 95% atkvæða. Tekur hún við embættinu af Svandísi Svavarsdóttur sem hefur verið formaður síðan í október 2024. Rósa Björk metur stöðu VG góða en flokkurinn féll út af þingi í síðustu kosningum sem Rósa segir engin áhrif hafa á sín störf sem formaður. Næsta stóra verkefni séu sveitarstjórnarkosningar þar sem flokkurinn bjóði fram í fjölmörgum kjördæmum. Eina leiðin sé áfram og hugur sé í fólki innan flokksins. „Það er ákall eftir stjórnmálum sem snúast um alvöru umhverfisvernd, náttúruvernd og mannréttindi. Það er líka sömuleiðis ákall eftir stjórnmálum sem að taka á vaxandi ójöfnuði. Við erum þetta stjórnmálaafl sem er með skýra stefnu og málefni í þessum efnum,“ sagði Rósa í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar. Finnst þér þessum málefnum ekki haldið nægilega vel á lofti eins og staðan er núna? „Nei, alls ekki. Það er vegið að umhverfisvernd við núverandi aðstæður, það er boðuð harðkjarnavirkjanastefna. Það er verið að læða inn orkufrekum gagnaverum án allrar lýðræðislegrar umræðu og svo mætti lengi telja. Síðan erum við að sjá líka að það er vegið að mannréttindum, bæði í opinberri umræðu inni á Alþingi og víðar í samfélaginu.“ Samfylkingin hafi hjólað í rammaáætlun Rósa Björk segir Samfylkinguna hafa færst til hægri eftir að hafa tekið sæti í ríkisstjórn. „Mér finnst sá flokkur hafa hallast mjög mikið til hægri og mér finnst sá flokkur hafa yfirgefið umhverfisvernd sem var alltaf til staðar í Samfylkingunni. Með svona harðri virkjanastefnu og afnámi reglugerða í í umhverfisvernd og einnig líka með því að hjóla í rammaáætlun.“ „Þetta eru allt merki um það að bæði hefur Samfylkingin hallast til hægri og skilar auðu þegar kemur að umhverfisvernd. „Nærsamfélagsmál eru VG mál“ Í ræðu sinni eftir kjörið sagði Rósa Björk VG ekki vera að fara neitt þrátt fyrir að standa utan þings. „Við eigum öfluga fulltrúa í sveitarstjórnum um allt land og erum á fullu að undirbúa framboð víða. Við erum með sérframboð á Akureyri og verðum á sameiginlegum framboðslistum í Múlaþingi, Hafnarfirði, Kópavogi og í glænýju öflugu framboði í Reykjavík. Ég bind líka vonir við að sjá okkur á framboðslistum í Norðurþingi, Skagafirði og í Borgarbyggð.“ Rósa sagði þessi nærsamfélagsmál vera VG mál og sagði stefnu flokksins þurfa að vera við borðið þegar ákvarðanir væru teknar. Þá sagði hún bakslag í mannréttindum vera staðreynd. „Hægrislagsíðan í íslenskum stjórnmálum gengur svo langt að það sem þótti óhugsandi að segja fyrir stuttu, er orðið að kór sem syngur fölskum rómi gegn innflytjendum og þvælir öllu saman í málefnum útlendinga á Íslandi. Þetta er falskur söngur sem snýr venjulegu fólki gegn hvort öðru.“ Krafðist svara frá Samfylkingu og Viðreisn Ríkisstjórnarflokkarnir eltu orðræðuna og væru óttaslegnir yfir fylgi Miðflokksins og kæmu fram með þingmál sem snúist um að herða alla umgjörð fyrir fólk af erlendum uppruna og gera það tortryggilegt. Þá spurði hún hvenær Samfylkingin og Viðreisn urðu að stjórnmálaflokknum sem vísuðu börnum á flótta úr landi og ætluðu að halda börnum og fjölskyldum þeirra í brottnámsbúðum sem væru ekkert annað en frelsissvipting. „Þessu þurfa ráðherrar, þingmenn og félagar í Samfylkingu og Viðreisn að svara. Þau þurfa að svara því hvenær var ekki pláss fyrir öll börn hér á Íslandi. Landi sem stærir sig af því að virða barnasáttmálann en ætlar að ganga gegn ráðum mannréttindasamtaka,“ sagði Rósa Björk meðal annars. 