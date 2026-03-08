Skemmdir í Marteinstungukirkju vegna heits vatns

Innlent

Nú er verið að þurrka bleytuna í kirkjunni.
Töluverðar skemmdir urðu á Marteinstungukirkju í Holta- og Landsveit í Rangárþingi ytra eftir að heitavatnslögn inni í kirkjunni sprakk og vatn flæddi út um allt. Kirkjan er friðlýst timburkirkja, byggð árið 1896.

Heitavatnslekinn átti sér stað fyrir nokkrum dögum síðan en nú er verið að meta skemmdirnar og sjá til hvað verður gert. Það er þó alveg ljóst að ekki verða guðþjónustur í kirkjunni fyrr en í fyrsta lagi í sumar.

Altaristaflan þykir mjög merkileg en hún er olíumálverk eftir Anker Lund. Lovísa drottning Friðriks áttunda Danakonungs gaf kirkjunni töfluna árið 1909.

Hjalti Sigurðsson er formaður sóknarnefndar Marteinstungukirkju og veit allt um skemmdirnar vegna vatnslekans.

„Það sem sagt gáfu sig allar hitaveitulagnir og það hefur stoppað rennsli og það náttúrulega endar með því að það frís eða eykur þrýstinginn. Þannig að það urðu töluverðar skemmdir, mikið vatnstjón og rakaskemmdir”, segir Hjalti.

En hvað var það, sem skemmdist aðallega?

„Það var allt blautt inni í kirkjunni en hún er bara að þorna og við erum að meta tjónið núna þegar hún er orðin þurr en tilfinnilegast er örugglega altaristaflan og munir kirkjunnar,” segir Hjalti.

En er vitað hvað heita vatnið var lengi út um allt í kirkjunni eða hvað?

„Við vitum það ekki nákvæmlega en það þarf ekki langan tíma til þess að valda tjóni þegar það er heitt vatn, þetta er sem sagt hitaveituvatn. Það hefur sennilega ekki verið mjög heitt því það var svo lítið rennsli,” segir Hjalti að lokum.

