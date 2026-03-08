Skemmdir í Marteinstungukirkju vegna heits vatns Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 8. mars 2026 13:06 Nú er verið að þurrka bleytuna í kirkjunni. Aðsend Töluverðar skemmdir urðu á Marteinstungukirkju í Holta- og Landsveit í Rangárþingi ytra eftir að heitavatnslögn inni í kirkjunni sprakk og vatn flæddi út um allt. Kirkjan er friðlýst timburkirkja, byggð árið 1896. Heitavatnslekinn átti sér stað fyrir nokkrum dögum síðan en nú er verið að meta skemmdirnar og sjá til hvað verður gert. Það er þó alveg ljóst að ekki verða guðþjónustur í kirkjunni fyrr en í fyrsta lagi í sumar. Marteinstungukirkja er friðlýst timburkirkja, byggð árið 1896. Hönnuður var Sigurður Guðbrandsson frá Hjálmholti. Altaristaflan þykir mjög merkileg en hún er olíumálverk eftir Anker Lund. Lovísa drottning Friðriks áttunda Danakonungs gaf kirkjunni töfluna árið 1909. Altaristaflan er töluvert skemmd en hún er olíumálverk eftir Anker Lund og sýnir Krist í Getsemane. Lovísa drottning Friðriks VIII Danakonungs gaf kirkjunni töfluna árið 1909. Kirkjan á kaleik og patínu úr silfri, líklega íslensk smíð frá 19. öld.Aðsend Hjalti Sigurðsson er formaður sóknarnefndar Marteinstungukirkju og veit allt um skemmdirnar vegna vatnslekans. „Það sem sagt gáfu sig allar hitaveitulagnir og það hefur stoppað rennsli og það náttúrulega endar með því að það frís eða eykur þrýstinginn. Þannig að það urðu töluverðar skemmdir, mikið vatnstjón og rakaskemmdir”, segir Hjalti. Marteinstungukirkja er friðlýst timburkirkja, byggð árið 1896.Aðsend En hvað var það, sem skemmdist aðallega? „Það var allt blautt inni í kirkjunni en hún er bara að þorna og við erum að meta tjónið núna þegar hún er orðin þurr en tilfinnilegast er örugglega altaristaflan og munir kirkjunnar,” segir Hjalti. En er vitað hvað heita vatnið var lengi út um allt í kirkjunni eða hvað? „Við vitum það ekki nákvæmlega en það þarf ekki langan tíma til þess að valda tjóni þegar það er heitt vatn, þetta er sem sagt hitaveituvatn. Það hefur sennilega ekki verið mjög heitt því það var svo lítið rennsli,” segir Hjalti að lokum. Ekki er vitað hvenær næst verður messað í kirkjunni.Aðsend Hjalti Sigurðsson, sem er formaður sóknarnefndar Marteinstungukirkju í Holta og Landsveit.Aðsend Rangárþing ytra Þjóðkirkjan Mest lesið Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Innlent Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Innlent Sprenging við bandaríska sendiráðið í Osló Erlent Gríðarlegur verðmunur á þyngdarstjórnunarlyfjum Innlent Sumarstarfsmaður stal sjö milljónum af Happdrætti Háskóla Íslands Innlent „Við hefðum náð meiri árangri með því að vera innan Evrópusambandsins“ Innlent Til skoðunar hvort um hryðjuverk sé að ræða Erlent Rósa Björk nýr formaður VG Innlent Vesturlandsvegi lokað vegna umferðarslyss Innlent Upptaka náðist af alvarlegu umferðarslysi Innlent Fleiri fréttir Vesturlandsvegi lokað vegna umferðarslyss Sunna Hlín leiðir lista Framsóknar áfram „Ákall eftir stjórnmálum sem snúast um umhverfisvernd og mannréttindi“ Skemmdir í Marteinstungukirkju vegna heits vatns „Við hefðum náð meiri árangri með því að vera innan Evrópusambandsins“ Nýr formaður VG og utanríkisráðherra ræðir losunarheimildir Rósa Björk nýr formaður VG Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Ógnaði fólki með hníf og beitti svo lögreglumann ofbeldi Þriggja bíla árekstur varð á Hafnarfjarðarvegi við Arnarnes Sumarstarfsmaður stal sjö milljónum af Happdrætti Háskóla Íslands Gríðarlegur verðmunur á þyngdarstjórnunarlyfjum Þónokkuð margir búnir að stytta leikskólavist á föstudögum Þær skipa efstu sæti lista Vor til vinstri Samfylkingin sé að vinna mót „í vondri pólitík“ Krúttlegir heimilishundar verða að sleðahundum við Mývatn „Ég tel þetta ekki vera ákveðna höfnun á Alexöndru“ Þrír með gervigreind leysa af tæplega tuttugu manna teymi Fisk rekur á land á Stokkseyri – Fólk sækir sér í soðið Kvenfélagskonur eru orðnar þreyttar á heilbrigðiskerfinu „Evrópusambandið hefur meiri hag af því núna að mæta óskum Íslands“ Loka veginum til morguns vegna snjóflóðs Gerir ráð fyrir harkalegri umræðu um þjóðaratkvæðagreiðsluna Hafa ekki náð á 26 Íslendinga í Mið-Austurlöndum Upptaka náðist af alvarlegu umferðarslysi Tveir á slysadeild með áverka í andliti Einn drengur í meðferð á nýju meðferðarheimili Tveir grunaðir um stórfellda líkamsárás í miðbænum Segir hvorki Jesú, Múhameð né Þór hafna yfir lög Sjá meira