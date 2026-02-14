Ríkisstjórnin tekur hvert skrefið á fætur öðru til að stemma stigu við glæpum í landinu. Skrefin eru misstór en öll skipta þau máli. Nýlega lagði ég fram frumvarp um breytingar á lögum um Schengen-upplýsingakerfið.
Breytingin tryggir skilvirkt samstarf við önnur aðildarríki og Europol og veitir lögreglu aðgang að mikilvægum upplýsingum í rauntíma. Öryggi á landamærum er þar með aukið og stuðlað er að betri viðbragðsgetu gegn skipulagðri glæpastarfsemi og hryðjuverkum.
Frumvarpið heimilar nefnilega skráningu upplýsinga um ríkisborgara þriðju ríkja (utan Evrópu) sem grunaðir eru um aðild að hryðjuverkum eða öðrum alvarlegum afbrotum.
Schengen-upplýsingakerfið gegnir lykilhlutverki þegar kemur að löggæslu- og öryggismálum og hefur kerfið löngum þótt einn af mikilvægustu þáttum Schengen-samstarfsins.
Kerfið tryggir öryggi með miðlun upplýsinga milli ríkja, m.a. í þeim tilgangi að koma í veg fyrir og uppræta brotahópa. Það er notað af lögreglu, landamærayfirvöldum og stofnunum ESB, t.d. Europol, Eurojust og Frontex.
Með breytingunum sem lagðar eru til í frumvarpi mínu verða upplýsingar um einstaklinga sem grunaðir eru um aðild að hryðjuverkum eða alvarlegum afbrotum aðgengilegar yfirvöldum í rauntíma.
Breytingarnar eru þannig mikilvægur liður í baráttunni gegn skipulagðri glæpastarfsemi þar sem þær tryggja lögreglu aðgang að verðmætum upplýsingum, þá einkum við eftirlit á landamærum.
Með frumvarpinu verður tveimur nýjum greinum bætt við lög um Schengen-upplýsingakerfið. Annars vegar verður heimilt að skrá einstaklinga sem eru grunaðir um aðild að alvarlegum glæpum í Schengen-upplýsingakerfið.
Hins vegar að aðgerðir lögreglu og annarra yfirvalda verði leyfðar á grundvelli þeirra upplýsinga sem skráðar eru í kerfinu.
Með þessu mun greiningargeta lögreglu eflast og henni gert betur kleift að sjá tengsl milli einstaklinga og brota og styður við sameiginlega löggæslusamvinnu milli Schengen-ríkja.
Nýlegar aðgerðir íslensku lögreglunnar í samvinnu við önnur ríki og Europol þar sem fjölþjóðlegur brotahópur var upprættur sýna mikilvægi þess að evrópsk ríki vinni saman til að tryggja öryggi borgaranna.
Höfundur er dómsmálaráðherra.
