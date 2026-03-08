Sunna Hlín leiðir lista Framsóknar áfram Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 8. mars 2026 13:31 Þau skipa sex efstu sætin. Framsókn Sunna Hlín Jóhannsdóttir skipar efsta sæti lista Framsóknarflokksins á Akureyri. Hún er þegar sitjandi bæjarfulltrúi fyrir hönd flokksins og sömuleiðis Gunnar Már Gunnarsson, sem skipar annað sæti listans. Framsóknarflokkurinn á Akureyri birti listann sinn fyrr í dag á Facebook en hann var samþykktur á fundi flokksins í gær. Alls eru tíu á listanum sem voru einnig á lista flokksins í sveitarstjórnarkosningunum árið 2022. Þeirra á meðal er Sverre Andreas Jakobsson, svæðisstjóri fyrirtækja hjá Arion banka, sem skipar þriðja sæti listans í dag. Listinn í heild sinni: 1. Sunna Hlín Jóhannesdóttir, bæjarfulltrúi 2. Gunnar Már Gunnarsson, bæjarfulltrúi 3. Sverre Andreas Jakobsson, svæðisstjóri fyrirtækja hjá Arion banka 4. Guðbjörg Anna Björnsdóttir, skrifstofustjóri 5. Steinar Óli Sigufússon, nemi í tæknifræði 6. Thea Rut Jónsdóttir, skurðhjúkrunarfræðingur 7. Einar Hjartarson, ráðsmaður 8. Bethsaida Rún Arnarson, fiskverkakona 9. Ingimar Eydal, skólastjóri Sjúkraflutningaskólans 10. Tanja Hlín Þorgeirsdóttir, sölufulltrúi fasteigna 11. Jóhannes Gunnar Bjarnason, íþróttakennari 12. Ólöf Rún Pétursdóttir, ráðgjafi í móttöku flóttafólks 13. Guðmar Gísli Þrastarson, nemi í VMA 14. Aðalheiður Alex Ósk Kristjánsdóttir, öryrki og söngnemandi 15. Bergur Ingi Óskarsson, nemi í HÍ 16. Katrín Ásgrímsdóttur, framkvæmdastjóri 17. Erlingur Kristjánsson, forstöðumaður 18. Ragnhildur Hjaltadóttir, umboðsmaður 19. Tryggvi Már Ingvarsson, framkvæmdastjóri hjá HMS 20. María Ingadóttir, eldri borgari 21. Jakob Björnsson, f.v. bæjarstjóri á Akureyri 22. Ingbjörg Ólöf Isaksen, þingmaður Framsóknarflokkurinn Akureyri Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Innlent Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Innlent Sprenging við bandaríska sendiráðið í Osló Erlent Gríðarlegur verðmunur á þyngdarstjórnunarlyfjum Innlent Sumarstarfsmaður stal sjö milljónum af Happdrætti Háskóla Íslands Innlent „Við hefðum náð meiri árangri með því að vera innan Evrópusambandsins“ Innlent Til skoðunar hvort um hryðjuverk sé að ræða Erlent Rósa Björk nýr formaður VG Innlent Vesturlandsvegi lokað vegna umferðarslyss Innlent Upptaka náðist af alvarlegu umferðarslysi Innlent Fleiri fréttir Vesturlandsvegi lokað vegna umferðarslyss Sunna Hlín leiðir lista Framsóknar áfram „Ákall eftir stjórnmálum sem snúast um umhverfisvernd og mannréttindi“ Skemmdir í Marteinstungukirkju vegna heits vatns „Við hefðum náð meiri árangri með því að vera innan Evrópusambandsins“ Nýr formaður VG og utanríkisráðherra ræðir losunarheimildir Rósa Björk nýr formaður VG Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Ógnaði fólki með hníf og beitti svo lögreglumann ofbeldi Þriggja bíla árekstur varð á Hafnarfjarðarvegi við Arnarnes Sumarstarfsmaður stal sjö milljónum af Happdrætti Háskóla Íslands Gríðarlegur verðmunur á þyngdarstjórnunarlyfjum Þónokkuð margir búnir að stytta leikskólavist á föstudögum Þær skipa efstu sæti lista Vor til vinstri Samfylkingin sé að vinna mót „í vondri pólitík“ Krúttlegir heimilishundar verða að sleðahundum við Mývatn „Ég tel þetta ekki vera ákveðna höfnun á Alexöndru“ Þrír með gervigreind leysa af tæplega tuttugu manna teymi Fisk rekur á land á Stokkseyri – Fólk sækir sér í soðið Kvenfélagskonur eru orðnar þreyttar á heilbrigðiskerfinu „Evrópusambandið hefur meiri hag af því núna að mæta óskum Íslands“ Loka veginum til morguns vegna snjóflóðs Gerir ráð fyrir harkalegri umræðu um þjóðaratkvæðagreiðsluna Hafa ekki náð á 26 Íslendinga í Mið-Austurlöndum Upptaka náðist af alvarlegu umferðarslysi Tveir á slysadeild með áverka í andliti Einn drengur í meðferð á nýju meðferðarheimili Tveir grunaðir um stórfellda líkamsárás í miðbænum Segir hvorki Jesú, Múhameð né Þór hafna yfir lög Sjá meira