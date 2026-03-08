Innlent

Sunna Hlín leiðir lista Fram­sóknar á­fram

Þau skipa sex efstu sætin.
Sunna Hlín Jóhannsdóttir skipar efsta sæti lista Framsóknarflokksins á Akureyri. Hún er þegar sitjandi bæjarfulltrúi fyrir hönd flokksins og sömuleiðis Gunnar Már Gunnarsson, sem skipar annað sæti listans.

Framsóknarflokkurinn á Akureyri birti listann sinn fyrr í dag á Facebook en hann var samþykktur á fundi flokksins í gær. Alls eru tíu á listanum sem voru einnig á lista flokksins í sveitarstjórnarkosningunum árið 2022.

Þeirra á meðal er Sverre Andreas Jakobsson, svæðisstjóri fyrirtækja hjá Arion banka, sem skipar þriðja sæti listans í dag.

Listinn í heild sinni:

1. Sunna Hlín Jóhannesdóttir, bæjarfulltrúi

2. Gunnar Már Gunnarsson, bæjarfulltrúi

3. Sverre Andreas Jakobsson, svæðisstjóri fyrirtækja hjá Arion banka

4. Guðbjörg Anna Björnsdóttir, skrifstofustjóri

5. Steinar Óli Sigufússon, nemi í tæknifræði

6. Thea Rut Jónsdóttir, skurðhjúkrunarfræðingur

7. Einar Hjartarson, ráðsmaður

8. Bethsaida Rún Arnarson, fiskverkakona

9. Ingimar Eydal, skólastjóri Sjúkraflutningaskólans

10. Tanja Hlín Þorgeirsdóttir, sölufulltrúi fasteigna

11. Jóhannes Gunnar Bjarnason, íþróttakennari

12. Ólöf Rún Pétursdóttir, ráðgjafi í móttöku flóttafólks

13. Guðmar Gísli Þrastarson, nemi í VMA

14. Aðalheiður Alex Ósk Kristjánsdóttir, öryrki og söngnemandi

15. Bergur Ingi Óskarsson, nemi í HÍ

16. Katrín Ásgrímsdóttur, framkvæmdastjóri

17. Erlingur Kristjánsson, forstöðumaður

18. Ragnhildur Hjaltadóttir, umboðsmaður

19. Tryggvi Már Ingvarsson, framkvæmdastjóri hjá HMS

20. María Ingadóttir, eldri borgari

21. Jakob Björnsson, f.v. bæjarstjóri á Akureyri

22. Ingbjörg Ólöf Isaksen, þingmaður

Framsóknarflokkurinn Akureyri Sveitarstjórnarkosningar 2026

