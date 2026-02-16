Björgunarsveitin Ísólfur á Seyðisfirði kom hópi fólks til bjargar á Fjarðarheiði í nótt þar sem það hafði lent í vanda sökum ófærðar.
Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúi hjá Landsbjörg segir að útkallið hafi borist rétt eftir klukkan tvö í nótt. Björgunarsveitarmenn fóru til móts við fólkið á bíl og fundust þau á heiðinni rétt við Heiðarvatn í svokölluðum Mjósundum. Þar höfðu þau fest bíl sinn en fimm voru í hópnum.
Fólkinu var komið til Seyðisfjarðar í skjól en bíllinn var skilinn eftir og verður líklegast sóttur í dag þegar birtir.
Fjarðarheiðin var lokuð í morgun sökum ófærðar en hefur nú verið opnuð en þar er hálka og skafrenningur, samkvæmt upplýsingasíðu Vegagerðarinnar. Þá varar Vegagerðin við því að bíllinn sem fólkið var á í nótt er enn fastur á akrein og því er vegurinn einbreiður á kafla.