„Við erum áratugum of sein“ Samúel Karl Ólason skrifar 15. febrúar 2026 12:18 Alma D. Möller, heilbrigðisráðherra. Vísir/Ívar Fannar Alma D. Möller, heilbrigðisráðherra, segir að til að bæta ástandið á Bráðamóttökunni þurfi að huga að rót vandans. Það sé allt of hæg uppbygging hjúkrunarrýma. Þetta er meðal þess sem hún sagði í Sprengisandi á Bylgjunni í morgun. Starfsmenn á Bráðamóttökunni hafa kvartað verulega yfir ástandinu þar um langt skeið en nú virðist einhverjum þolmörkum hafa verið náð. Kristján Kristjánsson, þáttastjórnandi, sagði tóninn hjá starfsfólki að miklu leyti á þá leið að líklega hafi aldrei verið eins hæf manneskja í embætti heilbrigðisráðherra sem viti meira um vandamálið, en samt hafi í raun lítið gerst. Sjá einnig: Starfsfólk bráðamóttöku óttist um heilsu sína og öryggi Alma vísaði í grein um fjölda hjúkrunarrýma sem birt var á Vísi í morgun. Þar segir hún að þessum rýmum hafi fækkað, með tilliti til fjölgunar aldraðra, á milli 2019 og 2024. Til hafi staðið að fjölga rýmum um rúmlega 540 en þeim hafi í raun ekki fjölgað nema um 69. Miðað við fjölgun aldraðra hafi rýmum í raun fækkað um 62. Sjá einnig: Hjúkrunarrýmum fækkaði árin 2019-2024 - miðað við fjölgun aldraðra Vísaði hún einnig í greininni í stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar frá því í fyrra þar sem vitnað var í orð forstjóra Landspítalans frá 2018, þar sem hann sagði að á hverjum tíma væru um 130 einstaklingar á spítalanum sem biðu eftir rými á hjúkrunarheimili. „Þarna er gríðarleg innviðaskuld,“ sagði Alma í Sprengisandi. „Það eru yfir fimm hundruð manns að bíða og 160 í biðrýmum. Rót vandans er sú að við verðum að fjölga hjúkrunarrýmum og það tekur tíma.“ Alma sagði uppbyggingu hafa farið í annað ráðuneyti en þar sé búið að halda vel á spöðunum og síðan hafi ríkisstjórnin virkilega sett kraft í þessa uppbyggingu. „Ég auðvitað vonaði að við næðum, áður en staðan myndi versna svona mikið, að við næðum að byggja en það vinnur nú með okkur að það fara að opna hundrað hjúkrunarrými,“ sagði Alma. „Þannig að þetta er grunnvandinn og hann verður ekki lagaður á einu ári.“ Hlusta má á samræður Ölmu og Kristjáns í heild sinni í spilaranum hér að neðan. Alma segir meðal annars að ábendingar hennar sem Landlæknis hafi á sínum tíma verið hunsaðar og síðan hún hafi orðið ráðherra hafi markvisst verið unnið að uppbyggingu á öldrunarþjónustu. Einnig hafi allt of seint verið farið í að byggja við Bráðamóttökuna og það að byggja nýjan spítala. „Við erum áratugum of sein.“ Bráðamóttakan var tekin í notkun 1969, þegar landsmenn voru 203 þúsund en nú eru þeir um fjögur hundruð þúsund. Kristján spurði hvort Alma vildi viðurkenna að ríkisstjórnin sem hún situr í hefði getað gert hlutina betur eða vísa eingöngu til ytri aðstæðna. Vísaði hann til annarra ástæðna fyrir vandræðum á bráðamóttökunni eins og það að flokka þyrfti sjúklinga betur og hægt væri að létta álaginu og stýra flæðinu betur með öðrum aðgerðum. „Sem algjör leikmaður út í bæ, er þetta ekki bara tiltölulega einföld aðgerð?“ spurði Kristján. Því svaraði Alma neitandi. Hún sagði umræðu um að senda minni slys og önnur veikindi eitthvað annað en á bráðamóttökuna ekki taka tillit til raunverulega vandans. „Þetta ræður Bráðamóttakan mjög vel við. Það er þegar búið að taka á málum þannig að slíkum komum hefur fækkað um 25 prósent, á liðnum árum." Nefndi hún nokkrar ástæður fyrir því. Alma Möller, þá landlæknir, sagði í minnisblaði til heilbrigðisráðherra árið 2022 að staðan á bráðamóttökunni væri svo slæm að ef það væri ekki eina bráðamóttakan á landinu myndi hún mæla með því að henni yrði lokað tímabundið. 12. febrúar 2026 23:01 Skoða að leigja hótel til að létta undir með bráðamóttökunni Forstjóri Landspítalans segir til skoðunar að leigja hótelrými tímabundið til að létta undir með starfsemi bráðamóttökunnar. Rýmunum yrði ráðstafað til þeirra sem dvelja á sjúkrahótelum og þannig myndi legurýmum fjölga svo hægt væri að létta á álaginu á bráðamóttökunni. 12. febrúar 2026 17:57 