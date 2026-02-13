Óðinn Svan leiðir L-listann

Fréttamaðurinn Óðinn Svan Óðinsson mun leiða L-listann í komandi bæjarstjórnarkosningum á Akureyri.
Akureyri.net greinir frá framboðinu en fyrr í dag sagði Óðinn frá því að hann væri hættur hjá Rúv eftir tæplega sjö ára starf fyrir ríkismiðilinn. Þegar Vísir náði tali af honum í dag vildi Óðinn ekki gefa upp sín næstu skref, en það kæmi í ljós mjög fljótlega.
L-listi Bæjarlistans á Akureyri hlaut flest atkvæði í síðustu sveitarstjórnarkosningum 2022, eða um 18,7 prósent og hefur því þrjá bæjarfulltrúa af 11.
Halla Björk Reynisdóttir hefur gefið það út að hún gefur ekki kost á sér áfram, en skipaði þriðja sæti listans síðustu kosningnum en færðist upp í oddvitasætið þar sem forverar hennar sögðu báðir af sér á kjörtímabilinu.
L-listinn á Akureyri varð til árið 2014 við sameiningu L-lista fólksins og Bæjarlistans. Síðan þá hefur L-listinn verið í meirihlutasamstarfi.
Listinn myndaði meirihluta með fulltrúum Sjálfstæðisflokks og Miðflokks í síðustu kosningum.
Fréttin verður uppfærð.