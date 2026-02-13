Fréttamaðurinn Óðinn Svan Óðinsson hefur sagt skilið við Rúv eftir tæplega sjö ára starf fyrir ríkismiðilinn. Hann segir næsta kafla verða opnaðan fljótlega en ekki sé tímabært að greina frá honum strax.
Óðinn greindi frá starfslokum sínum hjá Rúv í Facebook-færslu um hálf fjögur í dag.
„Eftir tæp sjö ár hjá RÚV er nú komið að því að loka þeim kafla. Ég verð RÚV ævinlega þakklátur fyrir tækifærin og þau fjölmörgu verkefni sem mér hefur verið treyst fyrir. Ég hef unnið með frábæru fólki, eignast góða vini og hitt fólk um allt land sem hefur treyst mér fyrir sínum sögum,“ segir hann í færslunni.
„Næsti kafli verður opnaður fljótlega og hann verður pottþétt álíka skemmtilegur og þessi.“
Óðinn er búsettur á Akureyri og var lengst af fréttamaður RÚV á Norðurlandi. Hann færði sig yfir á íþróttadeildina í kringum HM í knattspyrnu árið 2022 og varð einn af umsjónarmönnum Kastljóss í kjölfarið. Fréttastofa heyrði hljóðið í Óðni til að forvitnast um tímamótin.
„Ég var ekki rekinn,“ sagði hann þegar blaðamaður spurði hvort ákvörðunin hefði verið hans eigin. „Ég er bara að hætta og að fara að gera eitthvað annað.“
Liggur fyrir hvað það verður?
„Nei, það liggur ekki alveg fyrir en kemur í ljós mjög fljótlega,“ segir hann.
Þannig það er eitthvað handan við hornið?
„Já, maður getur ekki verið atvinnulaus lengi ef maður er með þrjú börn,“ segir hann.
„Maður er búinn að vera þarna í sjö ár og búinn að prófa ýmislegt. Er ekki alltaf hollt að breyta til og vera ekki of lengi á sama stað?“