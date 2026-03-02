Ástrós Trausta og Adam kveðja Fossvoginn Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 2. mars 2026 13:29 Ofurparið Adam Karl og Ástrós Trausta hafa sett íbúð sína á sölu. Instagram Áhrifavaldurinn, dansarinn og raunveruleikastjarnann Ástrós Traustadóttir og hennar heittelskaði Adam Karl Helgason matgæðingur hafa sett íbúð sína á sölu. Íbúðin er björt og mikið endurnýjuð fjögurra herbergja í Fossvoginum. Hún er rúmir 86 fermetrar og ásett verð eru tæpar 82 milljónir. Hér má nálgast nánari upplýsingar um fasteignina. Íbúðin er björt og falleg á annarri hæð í fjölbýli í Fossvogi.LIND Ástrós og Adam hafa nú verið par í þó nokkur ár og eiga saman dótturina Nóru Náð. Þau eru bæði með mörg þúsund fylgjendur á samfélagsmiðlum en Adam hefur vakið athygli sem „matar-gæinn“ á TikTok þar sem hann heimsækir ýmsa íslenska veitingastaði. Ástrós er með þekktari dönsurum landsins og tók meðal annars þátt í sjónvarpskeppninni Allir geta dansað. Þá er hún hluti af raunveruleikaskvísuþáttunum LXS. Hún var viðmælandi í Einkalífsþáttum Vísis þar sem hún ræddi opinskátt um líf sitt og tilveru: Fasteignamarkaður Hús og heimili Reykjavík Mest lesið Stjörnulífið: Hilmir Snær og Vala Kristín kósí í Laugum Lífið Minnast Davíðs: Hugrakkur, hnyttinn og stór í sniðum Lífið Tækifærin þurrkuðust upp eftir stuðning við Palestínu Bíó og sjónvarp Fór alla leið inn í hausinn á konu sem treystir ekki eigin skynjun Lífið Ástin blómstraði á sýningu Tolla Menning Rosalía og Björk slógu í gegn á Brit-hátíðinni Lífið Salka Sól látin fara Lífið Var rænd af barnahópi á Filippseyjum Lífið Jóhanna Vigdís greindist með MS Lífið „Kalli“ setti Höllu í óþægilega stöðu með óvæntri gjöf Lífið Fleiri fréttir Minnast Davíðs: Hugrakkur, hnyttinn og stór í sniðum Rosalía og Björk slógu í gegn á Brit-hátíðinni Fór alla leið inn í hausinn á konu sem treystir ekki eigin skynjun Stjörnulífið: Hilmir Snær og Vala Kristín kósí í Laugum Salka Sól látin fara „Hvernig er hægt að deyja áður en maður fæðist?“ Var rænd af barnahópi á Filippseyjum Vinslit, ofbeldi, líkamssmánun og niðurlæging í ANTM Krakkatía vikunnar: Api, fjall og Barbie Jóhanna Vigdís greindist með MS „Kalli“ setti Höllu í óþægilega stöðu með óvæntri gjöf Fréttatía vikunnar: Harmleikur, þorrablót og körfubolti „Sannkölluð rokk og ról goðsögn“ fallin frá „Valsreiturinn... í Pyongyang“ Trúður handtekinn á Keflavíkurflugvelli vegna meintrar sprengju „Það veit enginn af þessu, ég er að opna mig núna“ Subterranean kemur saman í fyrsta sinn í áratugi Jólakortið barst fimm árum of seint Missti tökin og hengdur á loft í beinni Mun aldrei flytja aftur heim Fimm sparnaðarráð fasteignasala: „Líklega besta tímakaup fólks“ Segir Glover hafa blekkt sig, kyrkt og kastað út Á batavegi fimmtán svæfingum og sex aðgerðum síðar 10cc spilar á Íslandi í sumar Kosning hafin fyrir Hlustendaverðlaunin „Ég var að fatta að þú ert edrú“ Klósettferðin sem getur bjargað þér frá því að brenna út í vinnunni Gengst við framhjáhaldi með tveimur rússneskum konum Ástin sögð kviknuð hjá sáttasemjurum Dóttir Short fannst látin Sjá meira