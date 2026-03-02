Lífið

Ást­rós Trausta og Adam kveðja Fossvoginn

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Ofurparið Adam Karl og Ástrós Trausta hafa sett íbúð sína á sölu.
Ofurparið Adam Karl og Ástrós Trausta hafa sett íbúð sína á sölu. Instagram

Áhrifavaldurinn, dansarinn og raunveruleikastjarnann Ástrós Traustadóttir og hennar heittelskaði Adam Karl Helgason matgæðingur hafa sett íbúð sína á sölu. 

Íbúðin er björt og mikið endurnýjuð fjögurra herbergja í Fossvoginum. Hún er rúmir 86 fermetrar og ásett verð eru tæpar 82 milljónir. Hér má nálgast nánari upplýsingar um fasteignina. 

Íbúðin er björt og falleg á annarri hæð í fjölbýli í Fossvogi.LIND

Ástrós og Adam hafa nú verið par í þó nokkur ár og eiga saman dótturina Nóru Náð. Þau eru bæði með mörg þúsund fylgjendur á samfélagsmiðlum en Adam hefur vakið athygli sem „matar-gæinn“ á TikTok þar sem hann heimsækir ýmsa íslenska veitingastaði. 

Ástrós er með þekktari dönsurum landsins og tók meðal annars þátt í sjónvarpskeppninni Allir geta dansað. Þá er hún hluti af raunveruleikaskvísuþáttunum LXS. Hún var viðmælandi í Einkalífsþáttum Vísis þar sem hún ræddi opinskátt um líf sitt og tilveru: 

Fasteignamarkaður Hús og heimili Reykjavík


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.