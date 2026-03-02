Ólga vegna brotthvarfs Sölku Sólar: „Þetta er vond ákvörðun“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 2. mars 2026 14:24 Fjölmargir hafa tjáð sig um brotthvarf Sölku Sóla af dagskrá Rásar 2. Ákvörðun um að taka þátt Sölku Sólar Eyfeld af dagskrá Rásar 2 hefur vakið hörð viðbrögð hlustenda og hollvina Ríkisútvarpsins. Fjölmargir kalla eftir skýringum á málinu og vilja að ákvörðuninni verði snúið við. Útvarpsmaðurinn Óli Palli segir fólk og þætti koma og fara á Ríkisútvarpinu og dagskrárstjóri Rásar 2 segir ákvörðunina hluta af viðameiri dagskrárbreytingum. Greint var frá því um helgina að þáttur Sölku hefði verið tekinn af dagskrá eftir um sex ára skeið á Rás 2. Salka greindi sjálf frá fregnunum á Facebook og ræddi við fréttastofu Vísis um ákvörðunina. „Ég hefði svo innilega viljað halda áfram að vakna með ykkur um helgar en ákvörðunin um að þættinum yrði ekki framhaldið á dagskrá Rásar 2 var ekki mín. Takk fyrir að hlusta, takk fyrir öll skilaboðin og hlýleg orð í gegnum tíðina,“ segir Salka í færslu á Facebook. Þættir Sölku hófu göngu sína árið 2021, fyrst um sinn voru þeir á laugardagsmorgnum en voru seinna færðir yfir á sunnudaga. Síðasti þátturinn, sem var sá 220. í röðinni, fór í loftið í gærmorgun. Þá hefur komið fram að í stað Sölku verði Freyvangur, þáttur Freys Eyjólfssonar, á sunnudögum lengdur. Færslu Sölku má lesa í heild sinni hér að neðan: „En ömurlegar fréttir“ Fréttir af ákvörðuninni voru með þeim mest lesnum á vefmiðlum í gær og hefur ákvörðunin vakið sterk viðbrögð, sérstaklega hjá dyggum hlustendum. Rúmlega 1800 manns hafa brugðist við færslu Sölku og rúmlega þrjú hundruð ummæli verið skrifuð við hana. Furðar fólk sig þar á ákvörðuninni og syrgir brotthvarfið. „Ha?!?!? Bestu þættirnir! En ömurlegar fréttir,“ skrifaði söng- og leikkonan Selma Björnsdóttir við færsluna. Það gerir leikkonan Nína Dögg Filippusdóttir líka sem skrifar: „Hvaða rugl svo frábærir þættir og þú mögnuð.“ Nína Dögg hlær ekki yfir brotthvarfi Sölku.Vísir/Vilhelm „Takk fyrir frábæran þátt!“ skrifar Freyr Eyjólfsson sem á einmitt að taka við af Sölku. „Whaaat? þetta eru svo góðir þættir hjá þér og öðruvísi sem gerir þá einmitt athyglisverða. Takk fyrir samfylgdina og huggulegheitin,“ skrifar Ása Berglind Hjálmarsdóttir, alþingiskona og fyrrverandi verkefnastjóri í Hörpu. Tónlistar- og útvarpsmaðurinn Jón Ólafsson svarar Ásu og harmar greinilega fregnirnar: „Þetta er vond ákvörðun. Salka er með sérdeilis góða rödd og yfirgripsmikla þekkingu á tónlist.“ Þátturinn Sunnudagsmorgunn með Jóni Ólafssyni var einmitt tekinn af dagskrá Rásar 2 í fyrra eftir sjö ára göngu. Fregnirnar komu sérstaklega illa við Móheiði Hlíf Geirlaugsdóttur, bóksala og bókasafnsfræðing, sem skrifaði Facebook-færslu þar sem hún kallar eftir endurskoðun. „Vaknaði við það þennan sunnudagsmorguninn að Salka Sól tilkynnti að í dag yrði þetta síðasti þátturinn hennar!? Ég er búin að vera í losti síðan. Þáttur Sölku hefur verið mér sem haldreipi undanfarin ár,“ skrifaði Móheiður í færslunni. „Þessi ákvörðun Rásar 2 er í meira lagi undarleg og ég vona innilega að hún verði endurskoðuð,“ skrifaði hún jafnframt en Salka hefur síðan sjálf deilt færslu Móheiðar á sinni eigin síðu. „Ótrúlegt að taka einn albesta tónlistarþátt útvarpsins af dagskrá“ Ákvörðunin hefur vakið sérstaklega hörð viðbrögð inni á hópnum Hollvinir ríkisútvarpsins á Facebook. Þar skrifaði leikkonan Edda Björgvinsdóttir færslu í gær þar sem hún furðaði sig á ákvörðuninni. Rúmlega sex hundruð manns hafa brugðist við henni og um 140 manns skrifaði ummæli við hana. „Er einhver haldbær skýring á því að einn vandaðasti tónlistarþáttur Rásar tvö er tekinn af dagskrá? Það er heilmikið af rusl tónlistarþáttum sem fá áfram pláss hjá RUV og það væri virkilega áhugavert að heyra hvað það var sem stjórnendum hugnaðist ekki við sérlega vönduð vinnubrögð Sölku,“ skrifaði Edda í færslunni. Edda Björgvinsdóttir er ekki sátt.Vísir/Vilhelm „Ótrúlegt að taka einn albesta tónlistarþátt útvarpsins af dagskrá. Salka Sól er skemmtileg, skynsöm, með djúpa þekkingu á tónlist og gerir þáttinn svo undurvel. Og spilar allskyns dásemdartónlist. Er ekki hægt að snúa þessu til baka? Gæti bent á ýmislegt sem væri hins vegar mannbætandi að taka af dagskrá í staðinn!“ skrifar Guðný Anna Arnþórsdóttir, fulltrúi mannauðsþjónustu Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, við færsluna og uppsker tugi læka. „Ég held það hefði verið nær að þessi nýi þáttur með Huldu Geirs kæmi í stað Gísla Marteins og Söndru Barilli á laugardögum og hvíla þau tvö í nokkra mánuði....“ skrifar Ragnhildur Helga Jónsdóttir. DV skrifaði fyrr í dag fréttina „Mikil ólga vegna ákvörðunar RÚV – Edda Björgvins vill fá svör“ upp úr færslu Eddu. Salka deilir einmitt þeirri frétt á Facebook-síðu sinni. Hluti af viðameiri breytingum Fréttastofa sendi fyrirspurn um ákvörðunina á Matthías Má Magnússon, dagskrárstjóra Rásar 2, um ákvörðunina og tildrög hennar. „Salka Sól hefur verið í fjölmörgum þáttum á Rás 2 og á RÚV undanfarin ár, og ég vona innilega að vegir RÚV og Sölku eigi eftir að liggja saman í framtíðinni, þótt sunnudagsþættirnir hafi verið aflagðir. Salka hefur staðið sig mjög vel í þáttagerð og notið vinsælda og rödd hennar mun vonandi heyrast áfram í íslensku útvarpi,“ sagði Matthías við fréttastofu. Matthías Már hefur verið á Rás 2 um árabil.Vísir/ANTON BRINK „Breytingarnar á sunnudögum eru partur af viðameiri breytingum á dagskrá Rásar 2 sem verið er að innleiða hægt og bítandi og hlustendur munu verða varir við á komandi vikum og mánuðum,“ sagði hann jafnframt. Þess utan vildi hann ekki tjá sig frekar um málið né fara nánar út í umræddar breytingar. „Við komum og förum - og komum svo aftur - og aftur“ Ólafur Páll Gunnarsson, betur þekktur sem Óli Palli, sem stýrir Rokklandi á Rás 2 tjáði sig fyrr í dag um breytingar á útvarpsstöðinni í Facebook- færslu en segir þó óvenjulítið um brotthvarf Sölku. Segir hann forréttindi að starfa hjá Rúv og „Fólk og þættir koma og fara í útvarpinu – við sem fáum að starfa þar um lengri eða skemmri tíma erum heppin – það eru forréttindi að fá að starfa hjá Ríkisútvarpinu og ég þarf oft að minna mig á hvað ég er ótrúlega heppinn að hafa fengið að sinna mínu starfi í öll þessi ár. Ég vanda mig líka eins og ég get alla daga – ligg lengi yfir sumu vegna þess að mér finnst ég þurfa þessa - og er alltaf að reyna að gera mitt besta eins og flestir kollegar mínir,“ skrifar hann í færslunni. Óli Palli segir fólk koma og fara á Ríkisútvarpinu. „Við viljum ekki öll það sama og sumt finnst okkur áhugaverðara og skemmtilegra en annað. Á sama hátt og við eigum okkur uppáhalds veitingahús – leikara – fótboltalið – hljómsveit etc. eigum við okkur mörg uppáhalds útvarpsfólk og við sem störfum við útvarp eigum okkar uppáhalds útvarpsfólk líka. Ég hlusta t.d. mest á Illuga Jökulsson – hann les fyrir mig á hverju einasta kvöldi og svæfir mig – mishratt,“ skrifar hann jafnframt. Þá listar hann upp nokkrar af þeim breytingum sem eru í farvatninu á stöðinni. Annars vegar að Hulda G. Geirsdóttir sé að byrja með nýjan þátt milli átta og tíu á sunnudagsmorgnum sem heitir Fyrst á fætur og hins vegar að Freyvangur með Frey Eyjólfssyni hafi verið lengdur. „Og þetta er ekki eina breytingin á sunnudögum – Þórður Helgi Þórðarson og Gunnlaugur Jónsson eru með Sportrásina eftir hádegisfréttir og til 16 – virkilega vel heppnað prógramm og Doddi eins og Pele á heimavelli þar. Og fyrir þau sem ekki vita en eru að spekúlera þá er ég einskonar starfsmaður á plani á Rás 2 og tek ekki ákvarðanir um breytingar á dagskrá,“ skrifar hann. Hákon Þorri Hermannsson skrifar ummæli við færsluna og segir fólkið frábært og stöðina góða en Salka Sól Eyfeld hafi staðið sig „þvílíkt vel“ og með mjög breiðan hlustenda hóp. „Hún kom oft með tónlist eða listamann sem fékk mann til að leggjast í gúgl og grúsk og er það merki um vel heppnuð efnistök. Það er eftirsjá af henni og vonandi kemur hún aftur í framtíðinni,“ skrifaði Hákon Þorri. „Við komum og förum - og komum svo aftur - og aftur,“ svarar Óli Palli. 