Er Rothschild-ættin að sölsa undir sig allan heiminn?

Sagt er að Rothschild-fjölskyldan fjármagni á víxl fasískar og kommúnískar byltingar, stýri veðrinu með geimleiserum, dreifi pestum um jarðarkringluna og jafnvel að hún hafi einkaleyfi á Covid-19.
Prófessorarnir Hulda Þórisdóttir og Eiríkur Bergmann kafa ofan í goðsögnina um þessa frægu bankaætt í tveggja þátt umfjöllun Skuggavaldsins um Rothschild-fjölskylduna. Í fyrri þættinum, „Raunveruleikinn á bak við goðsögnina,“ var sögulegur uppgangur ættarinnar rakinn frá fátækt í Frankfurt til æðstu auðæva og áhrifa í Evrópu.
Í seinni þættinum, „Stóra skrímslið í huga samsæriskenningasmiða,“ sem birtist í dag er sagt frá því hvernig ættin varð að aðalskotmarki samsæriskenningasmiða og blóraböggli sem notaður er til að útskýra allt sem miður fer í heiminum.
Goðsögnin um illsku ættarinnar hófst ekki með raunverulegum gjörðum hennar heldur með uppspuna. Árið 1846 kom út bæklingur í Frakklandi undir höfundardulnefninu „Satan“, þar sem því var ranglega haldið fram að Nathan Rothschild hefði viljandi fellt breska markaðinn eftir orrustuna við Waterloo til að hagnast sjálfur.
Þessi saga lifði góðu lífi og varð síðar miðpunktur í bíræfnum áróðri nasista í myndinni Die Rothschilds í leikstjórn Erich Waschneck árið 1940.
En hatrið á ættinni byggir á merkilegri mótsögn. Á sama tíma og nasistar máluðu Rothschild upp sem táknmynd „hins gráðuga kapítalíska gyðings“, héldu hægrimenn í Bandaríkjunum því fram að ættin hefði í raun fjármagnað rússnesku byltinguna og staðið á bak við kommúnismann.
„Sama hver pólitík þín er, þá er Rothschild alltaf vondi kallinn,“ segir Hulda í þættinum.
Lífseigasta kenningin snýr þó að peningaprentun heimsins. Oft er vitnað í ættföðurinn Mayer Amschel þar sem hann á að hafa sagt að sá sem stjórni peningum þjóðar sé æðri lögunum. Sú tilvitnun er hrein fölsun frá árinu 1935.
Engu að síður trúa margir því staðfastlega að Rothschild-ættin eigi Seðlabanka Bandaríkjanna og stýri honum í gegnum leppa sína. Þar að auki er ættin sögð tróna á toppi píramídans í svokallaðri Nýrri heimsskipan þar sem hún stýri hnattrænum elítufélögum á borð við Bilderberg-hópinn.
Með tilkomu samfélagsmiðla tók goðsögnin um Rothschild á sig nýjar myndir. Bandaríska þingkonan Marjorie Taylor Greene sem er alræmd fyrir áhuga sinn á samsæriskenningum gaf til dæmis í skyn árið 2018 að aðilar tengdir Rothschild stýrðu geimleiserum (e. Jewish Space Lasers) sem hefðu kveikt skógarelda í Kaliforníu. Þá hefur ættin verið sökuð um að stýra veðrinu í gegnum HAARP-rannsóknarstöðina.
„Ef veðrið er vont ... þá er það Rothschild,“ segir Eiríkur um þær fráleitu kenningar.
En hver er þá raunveruleg staða fjölskyldunnar árið 2026? Eiga þau helming auðæva heims, líkt og haldið er fram?
Svo er ekki og auður ættarinnar hefur raunar þynnst gífurlega út á sjö til átta kynslóðum og dreifst á hundruð afkomenda og margar af frægustu höllum þeirra, líkt og Waddesdon Manor í Bretlandi, eru í dag opinber söfn.
Bankinn þeirra, Rothschild & Co, er vissulega virtur fjárfestingabanki, en hann er svokallaður „boutique“ banki og er hvergi á listum yfir stærstu banka heims. Eiríkur og Hulda taka sem dæmi í þættinum að Elon Musk gæti auðveldlega keypt upp allan Rothschild-bankann með broti af auðæfum sínum.
En goðsögnin um Rothschild fjölskylduna virðist hvorki vera útvötnuð né á undanhaldi enda er hugmyndin um að heimurinn sé fullur af stjórnlausum tilviljunum, ófyrirsjáanlegum faröldrum og náttúruhamförum stundum skelfilegri en sú tilhugsun að einhver haldi í raun um stjórntaumana bak við tjöldin.
Hægt er að hlusta á báða þætti Skuggavaldsins um Rothschild-ættina á helstu hlaðvarpsveitum.
Norskur vísindamaður er sagður hafa gert tilraun á sér sjálfum með leynivopni í von um að afsanna þær kenningar að örbylgjur gætu valdið hinu svokallaða Havana-heilkenni. Það fór ekki á hinn besta veg og nú er hann sjálfur sagður hafa glímt við einkenni sem líkjast þessari dularfullu veiki.
Yfirleitt er ekki eftirsóknarvert að verða skotspónn samsæriskenninga. Orðspor skaðast, tortryggni magnast og allt samtal verður eldfimt. Denver-alþjóðaflugvöllurinn í Colorado er þó óvenjuleg undantekning, því þar tókst stjórnendum smám saman að snúa vörn í sókn og gera samsæriskenningar um flugvöllinn hluta af eigin ímynd.
Fáir atburðir samtímans hafa skapað jafn mikla tortryggni og árásirnar 11. september 2001. Í mörgum samsæriskenningum eru bandarísk stjórnvöld sögð hafa annaðhvort skipulagt árásirnar eða vísvitandi látið þær gerast, til að fá átyllu til hernaðar í Írak.