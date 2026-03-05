Bruce Campbell, sem er þekktastur fyrir leik sinn í Evil Dead-myndunum, hefur greinst með krabbamein. Hann gefur ekki upp hvernig krabbamein hann glímir við og segir það ólæknandi þó hægt sé að halda því í skefjum með lyfjameðferð.
Campbell greindi frá fregnunum fyrr í vikunni og sagðist þar ætla að taka sér veikindaleyfi frá öllum störfum á meðan hann gengst undir krabbameinsmeðferð.
„Ég biðst afsökunar ef það er sjokk - það var það fyrir mig líka,“ skrifaði hann í tilkynningu á samfélagsmiðlum sínum.
„Góðu fréttirnar eru, að ég ætla ekki að fara út í frekari smáatriði. Ég birti þetta því hvað starfið varðar munu nokkrir hlutir þurfa að breytast - viðburðir, ráðstefnur og vinna munu fara aftur í forgangsröðunina á kostnað meðferðarinnar,“ sagði hann í tilkynningunni.
Sagðist hann ætla sér að verða eins hraustur og mögulegt væri yfir sumarið svo hann gæti kynnt nýjustu mynd sína, Ernie & Emma, í haust en hann skrifar hana, leikstýrir og leikur aðalhlutverkið. Fyrir vikið væru nokkrar ráðstefnur sem hann myndi ekki mæta á.
„Ég er ekki að reyna að fiska samúð - eða ráð - ég vildi bara koma þessum upplýsingum út áður en falsfréttir fara að berast (sem þær munu gera). Óttist ekki, ég er harður gamalreyndur tíkarsonur og er með sterkt bakland, svo ég á von á að vera hérna í þónokkurn tíma,“ sagði hann jafnframt.
Eitt fyrsta hlutverk Campbell var Ash Williams í hrollvekjunni The Evil Dead (1981) í leikstjórn Sam Raimi, vinar Campbell úr menntaskóla. Frábærar viðtökur gagnrýnenda og hrollvekjumeistarans Stephens King urðu til þess að myndin fékk dreifingu í Bandaríkjunum og erlendis, sló í gegn og hefur fest sig í sessi sem költ-klassík.
Campbell lék Ash Williams áfram í gamansamari framhaldsmyndunum Evil Dead II (1987) og Army of Darkness (1992) og sjónvarpsseríunni Ash vs Evil Dead (2015-18). Raimi hélt áfram tryggð við Campbell sem hefur leikið aukahlutverk í flestum mynda leikstjórans. Honum bregður einmitt stuttlega fyrir í Send Help (2026), nýjustu hrollvekju leikstjórans.
Campbell hefur leikið í rúmlega 120 kvikmyndum og sjónvarpsþáttum á ferlinum, hann lék í The Hudsucker Proxy (1994) eftir Coen-bræður, lék Elvis í költ-grínhrollvekjunni Bubba Ho-Tep (2002) og burðarhlutverk í sjónarpsþáttunum Burn Notice (2007-13) og hefur einnig talsett vinsælar teiknimyndir.