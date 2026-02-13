Lífið

Mari Jaersk til­kynnti kynið úti í náttúrunni

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Mari fór út í náttúruna með svarta blöðru til að greina vinkonum sínum frá kyni ófædds barns síns.
Ofurhlauparinn Mari Järsk tilkynnti kyn ófædds barns síns og Njarðar Lúðvíkssonar með blöðrusprengingu úti í náttúrunni sem hún birti á Instagram í dag. Von er á barninu í sumar.

Parið greindi frá því í janúarlok að þau ættu von á barni og greindi frá kyni barnsins í Instagram-færslu upp úr 15 í dag.

Í færslunni mátti sjá myndband af Mari hjá Helgu Reynisdóttur ljósmóður, parið opna umslag með upplýsingum um kyn barnsins og svo myndband af móðurinni tilvonandi með vinkonum sínum uppi á jökli.

Mari var þar með svarta blöðru merkta „Boy or Girl?“ eða „Strákur eða stelpa?“ áður en hún sprengdi hana við mikil fagnaðarlæti og blá pappírssnifsi streymdu út í náttúruna. Það er því von á sumarstrák.

Mari og Njörður kynntust árið 2022 þegar Mari fór í hreyfingarferð til Tenerife og hann í golfferð. Til stóð að koma honum saman með annarri stelpu en þá hafði kviknað neisti á milli hans og Mari. Þegar heim til Íslands var komið bauð Njörður henni á stefnumót og þá var ekki aftur snúið.

Sjá einnig: Mari sló met í eggheimtu

Mari og Njörður hafa fjallað opinskátt um tilraunir sínar til að eignast barn síðastliðin ár, í desember 2024 ræddi blaðamaður Vísir við hlaupakonuna þar sem hún var nýkomin úr eggheimtu vegna óútskýrðrar ófrjósemi. Það er því vafalaust mikil gleði á heimilinu með að þau eigi loksins von á barni.

