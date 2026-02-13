Á leið til Íslands átta vikum eftir slysið Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 13. febrúar 2026 12:54 Kjartan er á leið til Íslands en á langt bataferli fram undan. Aðsend Kjartan Guðmundsson er nú á leið til Íslands í sjúkraflugi rúmum átta vikum eftir að hann lenti í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku. Móðir hans og dóttir létust í slysinu. Agnar Jónsson, vinur Kjartans, segir í samtali við fréttastofu að hann sé kominn úr lífshættu og talið sé öruggt að flytja hann með sjúkraflugi. Hann er með meðvitund en er enn mjög slasaður og barkaþræddur svo Kjartan getur ekki talað. „Að hann sé á leiðinni heim eru jákvæð merki um að honum sé að batna,“ segir Agnar í samtali við fréttastofu. Þann 17. desember var Kjartan með móður sinni og dóttur á ferðalagi í Suður-Afríku til að heimsækja son hans sem er þar í fíknimeðferð. Þau ætluðu að dvelja í Suður-Afríku yfir jólin til að fagna hátíðinni með drengnum. Móðir og dóttir Kjartans létust báðar í slysinu. Hann lá lengi þungt haldinn og var haldið sofandi í öndunarvél. Agnar segir að ferðalag Kjartans muni taka um 23 klukkustundir með fjórum stoppum. Síðan verður hann fluttur á Landspítalann þar sem læknateymi tekur við honum. Tryggingar greiða fyrir sjúkraflugið. Hrint var af stað söfnun fyrir Kjartan eftir slysið í desember. Sjá nánar: Hrindir af stað söfnun fyrir föður drengsins Suður-Afríka Íslendingar erlendis Mest lesið Fjölmargir Íslendingar á ADHD-lyfjum sviptir bílprófi Innlent Virðist skipta máli hvaða stöðu fólk gegni Innlent Logar í yfirgefnum bústað við Elliðavatn Innlent Bæjarstjórinn einn á móti stækkun friðlýsingar Gróttu og Seltjarnar Innlent Sömdu um reglulegar samfarir í ár eftir sambúðarslit Innlent Kettir drápust á meðan eigandinn var á ferðalagi Innlent Sektuð um 23 þúsund krónur vegna tréspíramálsins Erlent Tveggja bíla árekstur á Hellisheiði Innlent Dorrit líkaði aldrei við „slepjulegan“ Epstein Innlent Mótmæla banni gegn grænkera „pylsum“ og „hamborgurum“ Erlent Fleiri fréttir VG vex og býður á stefnumót og Vor til vinstri leitar að fólki Allt rykbindiefni búið Fjölmargir Íslendingar á ADHD-lyfjum sviptir bílprófi Bruninn látinn klára sig og vettvangur afhentur lögreglu Framlag Íslands hlutfallslega lítið og svifrykið hrellir borgarbúa Dorrit líkaði aldrei við „slepjulegan“ Epstein Tveggja bíla árekstur á Hellisheiði Fá sálfræðitíma en vilja bætur Yngra fólk líklegra til að strengja áramótaheit Kettir drápust á meðan eigandinn var á ferðalagi Ekki innritað í fjóra leikskóla í Reykjavík í haust Logar í yfirgefnum bústað við Elliðavatn Bæjarstjórinn einn á móti stækkun friðlýsingar Gróttu og Seltjarnar Líkamsárásir, þjófnaðir og fíkniefnabrot Virðist skipta máli hvaða stöðu fólk gegni Ósammála um að það sé kostur að vera formaður utan þings Tengslanet veikara og andleg líðan verri í dag en fyrir rýmingu „Sprengjuflugvélar er ógnin sem við sjáum hér“ „Eins og við séum komin aftur á 1. mars 1989“ Vinnur fallega muni úr íslenskum trjám ASÍ og SA telja stjórnvöld á villigötum Jákvæð skref hafi verið tekin í vinnuhópi um málefni Grænlands Forstjóri í beinni, herþotur og bjór á vellinum Stúlkan er fundin Skoða að leigja hótel til að létta undir með bráðamóttökunni Ingibjörg fljót að rífa upp boxhanskana Hækkuðu gjaldið í skugga stúdentamótmæla Bjórinn nú leyfður á vellinum Íhugar að bjóða fram til varaformanns Sömdu um reglulegar samfarir í ár eftir sambúðarslit Sjá meira