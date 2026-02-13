Innlent

Á leið til Ís­lands átta vikum eftir slysið

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Kjartan er á leið til Íslands en á langt bataferli fram undan.
Kjartan Guðmundsson er nú á leið til Íslands í sjúkraflugi rúmum átta vikum eftir að hann lenti í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku. Móðir hans og dóttir létust í slysinu.

Agnar Jónsson, vinur Kjartans, segir í samtali við fréttastofu að hann sé kominn úr lífshættu og talið sé öruggt að flytja hann með sjúkraflugi. Hann er með meðvitund en er enn mjög slasaður og barkaþræddur svo Kjartan getur ekki talað.

„Að hann sé á leiðinni heim eru jákvæð merki um að honum sé að batna,“ segir Agnar í samtali við fréttastofu.

Þann 17. desember var Kjartan með móður sinni og dóttur á ferðalagi í Suður-Afríku til að heimsækja son hans sem er þar í fíknimeðferð. Þau ætluðu að dvelja í Suður-Afríku yfir jólin til að fagna hátíðinni með drengnum. Móðir og dóttir Kjartans létust báðar í slysinu. Hann lá lengi þungt haldinn og var haldið sofandi í öndunarvél.

Agnar segir að ferðalag Kjartans muni taka um 23 klukkustundir með fjórum stoppum. Síðan verður hann fluttur á Landspítalann þar sem læknateymi tekur við honum. Tryggingar greiða fyrir sjúkraflugið.

Hrint var af stað söfnun fyrir Kjartan eftir slysið í desember.

Sjá nánar: Hrindir af stað söfnun fyrir föður drengsins

Suður-Afríka Íslendingar erlendis

