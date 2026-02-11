Starfsfólk á bráðamóttöku Landspítalans óttast um öryggi sitt og sjúklinga vegna óviðunandi aðstæðna á spítalanum. Í kvöldfréttum verðum við í beinni útsendingu frá sameiginlegum hitafundi stéttarfélaga allra starfsmanna bráðamóttökunnar. Þá mætir Alma Möller, heilbrigðisráðherra, í viðtal í beinni.
Það kom á óvart að fimmenningar sem voru handteknir í alþjóðlegum aðgerðum væru með síma í klefum sínum á Litla-Hrauni. Talið er að mennirnir hafi skipulagt fíkniefnainnflutning frá fangelsinu. Við ræðum við fangelsismálastjóra.
NATO mun auka eftirlit og umsvif hersveita á norðurslóðum. Við heyrum í utanríkisráðherra.
Þá sjáum við fallegar myndir frá Borgarholtsskóla þar sem nemendur minntust samnemanda sem lést í bílslysi og rifjum upp sögur úr fluginu með Ómari Ragnarssyni.
Í Sportpakkanum heyrum við í Tómasi Bent sem skoraði sigurmarkið í Edinborgarslagnum í fótbolta og í Íslandi í dag umbreytir einn helsti förðunar- og gervahönnuður landsins Tómasi Arnari í vígalegan víking.
