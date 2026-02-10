Enski boltinn

Tottenham í tómu tjóni: Að­eins þremur stigum frá fallsæti

Aron Guðmundsson skrifar
Útlitið er ekki gott fyrir Tottenham
Útlitið er ekki gott fyrir Tottenham Vísir/Getty

Vandræði Tottenham í ensku úrvalsdeildinni héldu áfram á heimavelli í kvöld þar sem liðið tapaði fyrir Newcastle United, 1-2. Lærisveinar Thomas Frank eru nú aðeins þremur stigum frá fallsæti. 

Það hefur hvorki gengið né rekið hjá Tottenham undir stjórn Frank á yfirstandandi tímabili í ensku úrvalsdeildini og í kvöld lenti liðið undir í uppbótartíma venjulegs leiktíma í fyrri hálfleik þegar að Malick Thiaw kom boltanum í netið og Newcastle United yfir. 

Archie Gray tókst að jafna metin fyrir Tottenham á 64.mínútu en heimamenn gátu ekki fagnað lengi því aðeins fjórum mínútum eftir mark Gray var Jacob Ramsey búinn að koma Newcastle United aftur yfir í stöðuna 1-2. 

Reyndist mark Ramsey vera sigurmark leiksins. Úrslitin gera það að verkum að Tottenham vermir nú 16.sæti ensku úrvalsdeildarinnar og er þar með 29 stig, aðeins þremur stigum frá fallæsti og liðin fyrir neðan eiga eftir að spila sína leiki í umferðinni.

Sigurinn lyftir Newcastle hins vegar upp í 10.sæti, þar er liðið með 36 stig. 

Trylltar mínútur í Liverpool

Á sama tíma og Tottenham laut í lægra haldi gegn Newcastle hafði Bournemouth betur á útivelli gegn Everton, 1-2. 

Iliman Ndiaye kom Everton yfir undir lok fyrri hálfleiks með marki úr vítaspyrnu en gestirnir frá Bournemouth svöruðu með tveimur mörkum á þrigga mínútna kafla í kringum sextugustu mínútu, það voru Rayan og Amine Adli sem skoruðu mörkin tvö. Skömmu síðar missti Everton mann af velli þegar að Írinn Jake O´Brien fékk að líta rauða spjaldið. 

Leiknum lauk með 1-2 sigri Bournemouth. Liðið jafnar þar með Everton að stigum, bæði lið eru með 37 stig að loknum 26 leikjum í áttunda og níunda sæti. 

