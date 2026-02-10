Réðst á fyrrverandi kærasta sinn eftir sambandsslit Agnar Már Másson skrifar 10. febrúar 2026 20:55 Atvikið átti sér stað á Seltjarnarnesi. vísir/vilhelm Kona hefur verið dæmd í 30 daga skilorðsbundið fangelsi fyrir að ráðast á fyrrverandi sambýlismann sinn. Hún lýsti mikilli vanlíðan í kjölfar sambandslita þeirra tveggja. Konan var ákærð í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir líkamsárás með því að hafa ráðist á fyrrverandi sambýlismann sinn á Seltjarnarnesi í ágúst 2024 og sparkað ítrekað í vinstri fót hans með þeim afleiðingum að hann hlaut yfirborðsáverka á fótlegg. Fallist var á þann ákærulið um að konan hefði kýlt brotaþola með krepptum hnefa í andlitið. Dómur var kveðinn 6. febrúar. Árásin átti sér stað innandyra á Seltjarnarnesi. Konan játaði brot sitt skýlaust fyrir dómi og lýsti yfir iðrun sinni vegna háttseminnar auk þess sem hún lagði fram vottorð sálfræðings þar sem staðfest er að hún leitaði sér aðstoðar sálfræðings vegna mikillar vanlíðanar í tengslum við sambandsslit og samskipta sem hafa fylgt í kjölfarið. Var það allt henni til málsbóta en henni til refsiþyngingar var þó tekið tillit til þess að maðurinn hafi hlotið líkamtjón af atlögunni. Dómurinn var því 30 dagar en skilorðsbundinn til eins árs. Seltjarnarnes Heimilisofbeldi Dómsmál Mest lesið Gabríel Boama og yngri bróðir hans réðust á tvær konur og bróðirinn stakk pilt Innlent Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Innlent Tók þrjátíu sekúndur að fara inn og út Innlent Bílvelta í Ártúnsbrekku Innlent Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Innlent Eins árs rannsókn lauk með ellefu handtökum á Íslandi Innlent „Farið að líkjast vöruúrvalinu í sovéskri kjörbúð“ Innlent Búið að ákæra og jafnvel dæma í tengdum málum Innlent Taki þátt í skipulagningu frá Litla-Hrauni Innlent „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ Innlent Fleiri fréttir „Aðferðafræðin við þetta mál er alveg galin“ Úkraínumenn á Íslandi minntust Kjartans Sævars Lægðirnar nái ekki til landsins Réðst á fyrrverandi kærasta sinn eftir sambandsslit Fiskúrgangi fargað á útivistarsvæði: „Þetta er náttúrulega bara viðbjóður“ Stoltur yfir arfleifð Bryndísar Klöru en söknuðurinn sár Spila styrktarleik til minningar um Patrek: „Hans er sárt saknað“ Taki þátt í skipulagningu frá Litla-Hrauni Segja gögn um verktakagreiðslur tekin úr samhengi Innflutningi stýrt frá Litla-Hrauni Hefjast handa á rúmlega hundrað íbúðum fyrir fyrstu kaupendur Grikki grunaður um morð látinn dúsa tvær vikur til viðbótar Hættur við að fá dómkvadda matsmenn vegna varnargarða Bílvelta í Ártúnsbrekku Tók þrjátíu sekúndur að fara inn og út „Málþófsflokkarnir“ séu mættir „í fullum skrúða með leikrit og skuespil“ Ræða við vitni og hraðakstur til skoðunar Bein útsending: Færri börn undir þrettán ára á TikTok „Farið að líkjast vöruúrvalinu í sovéskri kjörbúð“ Sérhæfð móttaka Landspítala fær nafn Bryndísar Klöru Gabríel Boama og yngri bróðir hans réðust á tvær konur og bróðirinn stakk pilt Búið að ákæra og jafnvel dæma í tengdum málum Hafi tekið barnsmóður sína hálstaki Fjöldahandtökur á Íslandi og prófessor varar við tengingu bóta við vísitölu Bein útsending: Einföldun Evrópuregluverks Eins árs rannsókn lauk með ellefu handtökum á Íslandi Nálgumst 400 þúsund og um átján prósent íbúa eru erlendir ríkisborgarar Alda sópaði manninum út í vatnið eftir að ís féll úr jöklinum Færri krakkar á samfélagsmiðlum en fleiri vingast við gervigreind Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Sjá meira