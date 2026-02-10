Innlent

Réðst á fyrr­verandi kærasta sinn eftir sam­bands­slit

Agnar Már Másson skrifar
Atvikið átti sér stað á Seltjarnarnesi.
Kona hefur verið dæmd í 30 daga skilorðsbundið fangelsi fyrir að ráðast á fyrrverandi sambýlismann sinn. Hún lýsti mikilli vanlíðan í kjölfar sambandslita þeirra tveggja.

Konan var ákærð í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir líkamsárás með því að hafa ráðist á fyrrverandi sambýlismann sinn á Seltjarnarnesi í ágúst 2024 og sparkað ítrekað í vinstri fót hans með þeim afleiðingum að hann hlaut yfirborðsáverka á fótlegg. Fallist var á þann ákærulið um að konan hefði kýlt brotaþola með krepptum hnefa í andlitið. Dómur var kveðinn 6. febrúar.

Árásin átti sér stað innandyra á Seltjarnarnesi.

Konan játaði brot sitt skýlaust fyrir dómi og lýsti yfir iðrun sinni vegna háttseminnar auk þess sem hún lagði fram vottorð sálfræðings þar sem staðfest er að hún leitaði sér aðstoðar sálfræðings vegna mikillar vanlíðanar í tengslum við sambandsslit og samskipta sem hafa fylgt í kjölfarið.

Var það allt henni til málsbóta en henni til refsiþyngingar var þó tekið tillit til þess að maðurinn hafi hlotið líkamtjón af atlögunni. Dómurinn var því 30 dagar en skilorðsbundinn til eins árs.

