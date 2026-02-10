Lögreglan telur sig hafa upprætt alþjóðleg glæpasamtök sem bera ábyrgð á stórum hluta þess kókaíns sem lagt hefur verið hald á hér á landi á síðustu árum. Meðlimir samtakanna eru taldir hafa skipulagt innflutning á meðan þeir sátu inni á Litla-Hrauni. Tveimur hefur verið sleppt úr haldi.
Málið teygir anga sína víða um heim. Efnin voru flutt til Evrópu frá Suður-Ameríku og 24 handteknir í samræmdum aðgerðum löggæsluyfirvalda í Evrópu. Ellefu á Íslandi, sex í Litáen, fjórir á Spáni, tveir í Belgíu og einn í Danmörku. Hagnaður samtakanna var þvættaður í gegnum fasteignir í Litáen. Lögregluyfirvöld í Dóminíska Lýðveldinu aðstoðuðu við rannsókn málsins. Lögreglan vonast til að hafa þarna upprætt hringinn og að þetta hefði ekki verið mögulegt án öflugs alþjóðlegs samstarfs.
„Við komumst ansi langt varðandi þann anga sem tengist Íslandi og í rauninni öðrum löndum líka,“ segir Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur og staðgengill lögreglustjórans á Suðurnesjum.
Hluti hinna handteknu eru ríkisborgarar annarra ríkja, en ekki allir. Níu af ellefu sátu þegar í fangelsi þegar ráðist var í aðgerðirnar og hinum tveimur hefur verið sleppt úr landi. Í fangaklefum fimm þeirra fundust símtæki sem þeir eru taldir hafa notað í áframhaldandi skipulagningu brotastarfseminnar. Talið er að samtökin beri ábyrgð á stórum hluta þeirra hundrað kílóa af kókaíni sem lögreglan á Suðurnesjum lagði hald á á síðasta ári.
„Markmiðið var alltaf skýrt, að reyna að finna og skilgreina þennan hóp. Þá hlutverk hvers og eins í því skyni að stoppa lekann í fötunni,” segir Alda Hrönn.