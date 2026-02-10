Innlent

Úkraínu­menn á Ís­landi minntust Kjartans Sæ­vars

Oddur Ævar Gunnarsson og Lovísa Arnardóttir skrifa
Fjölskylda Kjartans var viðstödd minningarstundina. Aðsend

Úkraínumenn á Íslandi komu saman til minningarstundar í Maríukirkju á sunnudag um Kjartan Sævar Óttarsson sem lét lífið í innrásarstríði Rússa í Úkraínu.  Fjölskylda Kjartans var viðstödd. 

„Okkur í úkraínska samfélaginu þykir þetta afar sárt og því hófum við undirbúning að minningarstund honum til heiðurs. Fjölskyldu hans var boðið að vera viðstödd sunnudaginn 8. febrúar í Maríukirkju í Seljahverfi, þar sem úkraínska samfélagið hittist reglulega á sunnudögum til bæna, samveru og samtals, þar sem fólk deilir bæði sorg og gleði. Prestur okkar, séra Mykhajlo, heldur utan um þessar bænastundir og samverustundir,“ segir Oksana Shabatura, í tilkynningu um minningarstundina.

Frá minningarstundinni. Aðsend

Hún segir að þar hafi verið flutt þakkarorð, minningar, bænir og tónlist og fjölskyldu Kjartans færð blóm, kerti og kort sem tákni samúð þeirra og þakklæti.

„Að loknum formlegum hluta minningarstundarinnar hittumst við í samkomuhúsi kirkjunnar, þar sem við kynntumst dóttur Kjartans og systkinum hans og áttum saman hlý og einlæg samtöl. Fulltrúar úkraínska samfélagsins fluttu fjölskyldunni samúðarkveðjur, þakkarorð og orð stuðnings,“ segir Oksana.

Kjartan var 51 árs gamall þegar hann lagði af stað frá Svíþjóð, þar sem hann var búsettur, til Úkraínu í því skyni að ganga í herinn. Í byrjun nóvember birti hann færslu á samfélagsmiðlum þar sem hann sagðist fara til Úkraínu og bað um fjárframlög til að borga fyrir sjúkra- og hergögn.

Tilvitnun í Kjartan en þetta skrifaði hann á Facebook áður en hann hélt til Úkraínu. Aðsend

„Eins og allir eru kannski farnir að skilja er frelsi og réttlæti ekki ókeypis. Í dag þarf maður að berjast fyrir því og verja það sem okkur hefur þótt sjálfsagt nánast frá fæðingu. Þar sem ég treysti því að aðrar þjóðir muni hjálpa Íslandi og Svíþjóð ef ráðist verður á okkur með óréttmætum hætti, finnst mér siðferðislega rétt að gera slíkt hið sama fyrir önnur lönd eins og Úkraínu. Þess vegna, eftir um það bil 4 vikur, held ég til Úkraínu,“ skrifaði Kjartan áður en hann hélt út.

