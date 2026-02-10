Úkraínumenn á Íslandi minntust Kjartans Sævars Oddur Ævar Gunnarsson og Lovísa Arnardóttir skrifa 10. febrúar 2026 21:31 Fjölskylda Kjartans var viðstödd minningarstundina. Aðsend Úkraínumenn á Íslandi komu saman til minningarstundar í Maríukirkju á sunnudag um Kjartan Sævar Óttarsson sem lét lífið í innrásarstríði Rússa í Úkraínu. Fjölskylda Kjartans var viðstödd. „Okkur í úkraínska samfélaginu þykir þetta afar sárt og því hófum við undirbúning að minningarstund honum til heiðurs. Fjölskyldu hans var boðið að vera viðstödd sunnudaginn 8. febrúar í Maríukirkju í Seljahverfi, þar sem úkraínska samfélagið hittist reglulega á sunnudögum til bæna, samveru og samtals, þar sem fólk deilir bæði sorg og gleði. Prestur okkar, séra Mykhajlo, heldur utan um þessar bænastundir og samverustundir,“ segir Oksana Shabatura, í tilkynningu um minningarstundina. Frá minningarstundinni. Aðsend Hún segir að þar hafi verið flutt þakkarorð, minningar, bænir og tónlist og fjölskyldu Kjartans færð blóm, kerti og kort sem tákni samúð þeirra og þakklæti. „Að loknum formlegum hluta minningarstundarinnar hittumst við í samkomuhúsi kirkjunnar, þar sem við kynntumst dóttur Kjartans og systkinum hans og áttum saman hlý og einlæg samtöl. Fulltrúar úkraínska samfélagsins fluttu fjölskyldunni samúðarkveðjur, þakkarorð og orð stuðnings,“ segir Oksana. Kjartan var 51 árs gamall þegar hann lagði af stað frá Svíþjóð, þar sem hann var búsettur, til Úkraínu í því skyni að ganga í herinn. Í byrjun nóvember birti hann færslu á samfélagsmiðlum þar sem hann sagðist fara til Úkraínu og bað um fjárframlög til að borga fyrir sjúkra- og hergögn. Tilvitnun í Kjartan en þetta skrifaði hann á Facebook áður en hann hélt til Úkraínu. Aðsend „Eins og allir eru kannski farnir að skilja er frelsi og réttlæti ekki ókeypis. Í dag þarf maður að berjast fyrir því og verja það sem okkur hefur þótt sjálfsagt nánast frá fæðingu. Þar sem ég treysti því að aðrar þjóðir muni hjálpa Íslandi og Svíþjóð ef ráðist verður á okkur með óréttmætum hætti, finnst mér siðferðislega rétt að gera slíkt hið sama fyrir önnur lönd eins og Úkraínu. Þess vegna, eftir um það bil 4 vikur, held ég til Úkraínu,“ skrifaði Kjartan áður en hann hélt út. Innrás Rússa í Úkraínu Úkraína Mest lesið Gabríel Boama og yngri bróðir hans réðust á tvær konur og bróðirinn stakk pilt Innlent Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Innlent Tók þrjátíu sekúndur að fara inn og út Innlent Bílvelta í Ártúnsbrekku Innlent Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Innlent Eins árs rannsókn lauk með ellefu handtökum á Íslandi Innlent „Farið að líkjast vöruúrvalinu í sovéskri kjörbúð“ Innlent Búið að ákæra og jafnvel dæma í tengdum málum Innlent Taki þátt í skipulagningu frá Litla-Hrauni Innlent „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ Innlent Fleiri fréttir „Aðferðafræðin við þetta mál er alveg galin“ Úkraínumenn á Íslandi minntust Kjartans Sævars Lægðirnar nái ekki til landsins Réðst á fyrrverandi kærasta sinn eftir sambandsslit Fiskúrgangi fargað á útivistarsvæði: „Þetta er náttúrulega bara viðbjóður“ Stoltur yfir arfleifð Bryndísar Klöru en söknuðurinn sár Spila styrktarleik til minningar um Patrek: „Hans er sárt saknað“ Taki þátt í skipulagningu frá Litla-Hrauni Segja gögn um verktakagreiðslur tekin úr samhengi Innflutningi stýrt frá Litla-Hrauni Hefjast handa á rúmlega hundrað íbúðum fyrir fyrstu kaupendur Grikki grunaður um morð látinn dúsa tvær vikur til viðbótar Hættur við að fá dómkvadda matsmenn vegna varnargarða Bílvelta í Ártúnsbrekku Tók þrjátíu sekúndur að fara inn og út „Málþófsflokkarnir“ séu mættir „í fullum skrúða með leikrit og skuespil“ Ræða við vitni og hraðakstur til skoðunar Bein útsending: Færri börn undir þrettán ára á TikTok „Farið að líkjast vöruúrvalinu í sovéskri kjörbúð“ Sérhæfð móttaka Landspítala fær nafn Bryndísar Klöru Gabríel Boama og yngri bróðir hans réðust á tvær konur og bróðirinn stakk pilt Búið að ákæra og jafnvel dæma í tengdum málum Hafi tekið barnsmóður sína hálstaki Fjöldahandtökur á Íslandi og prófessor varar við tengingu bóta við vísitölu Bein útsending: Einföldun Evrópuregluverks Eins árs rannsókn lauk með ellefu handtökum á Íslandi Nálgumst 400 þúsund og um átján prósent íbúa eru erlendir ríkisborgarar Alda sópaði manninum út í vatnið eftir að ís féll úr jöklinum Færri krakkar á samfélagsmiðlum en fleiri vingast við gervigreind Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Sjá meira