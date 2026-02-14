Framsóknarmenn velja sér nýjan formann, auk nýs varaformanns og ritara um helgina. Þá fer 38. flokksþing Framsóknarflokksins fram undir yfirskriftinni „Vinna - Vöxtur - Velferð“.
Er það vísun til grunngilda Framsóknarflokksins.
Kosningin fer fram á morgun, sunnudag, en í dag heldur Sigurður Ingi Jóhannsson, fráfarandi formaður, ræðu á flokksþinginu.
Ræðan hefst klukkan eitt í dag og má horfa á hana í beinni útsendingu í spilaranum hér að neðan eða hér.
Á sama tíma á morgun hefjast svo ræður frambjóðenda til áðurnefndra embætta í flokknum og kosning. Einnig verður hægt að fylgjast með því í beinni útsendingu.
Dagskrá þingsins:
Laugardagur 14.02
08:30 – Skráning og afhending þingganga10:00 – Þingsetning10:10 – Kosning þingforseta, þingritara, kjörbréfanefndar, kjörstjórnar, samræmingarnefndar og dagskrárnefndar10:15 – Skýrsla ritara10:30 – Mál lögð fyrir þingið10:40 – Nefndastörf hefjast12:30 – Hádegishlé13:00 – Yfirlitsræða formanns13:30 – Almennar umræður16:00 – Nefndastörf20:00 - Hátíðarkvöldverður
Sunnudagur 15.02
08:30 – Skráning og afhending þinggagna09:00 – Nefndastörf10:30 – Afgreiðsla mála12:00 - Hádegishlé13:00 – Kosningar: Formaður, varaformaður, ritari, laganefnd, siðanefnd, skoðunarmenn reikninga og löggiltan endurskoðenda14:30 – Afgreiðsla mála, framhald17:00 – Þingslit