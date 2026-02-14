Innlent

Bein út­sending: Sigurður Ingi á­varpar Fram­sóknar­menn í síðasta sinn sem for­maður

Samúel Karl Ólason skrifar
Sigurður Ingi Jóhansson, fráfarandi formaður Framsóknarflokksins.
Sigurður Ingi Jóhansson, fráfarandi formaður Framsóknarflokksins. Vísir/Anton

Framsóknarmenn velja sér nýjan formann, auk nýs varaformanns og ritara um helgina. Þá fer 38. flokksþing Framsóknarflokksins fram undir yfirskriftinni „Vinna - Vöxtur - Velferð“.

Er það vísun til grunngilda Framsóknarflokksins.

Kosningin fer fram á morgun, sunnudag, en í dag heldur Sigurður Ingi Jóhannsson, fráfarandi formaður, ræðu á flokksþinginu.

Ræðan hefst klukkan eitt í dag og má horfa á hana í beinni útsendingu í spilaranum hér að neðan eða hér.

Á sama tíma á morgun hefjast svo ræður frambjóðenda til áðurnefndra embætta í flokknum og kosning. Einnig verður hægt að fylgjast með því í beinni útsendingu.

Dagskrá þingsins:

 Laugardagur 14.02

08:30 – Skráning og afhending þingganga

10:00 – Þingsetning

10:10 – Kosning þingforseta, þingritara, kjörbréfanefndar, kjörstjórnar, samræmingarnefndar og dagskrárnefndar

10:15 – Skýrsla ritara

10:30 – Mál lögð fyrir þingið

10:40 – Nefndastörf hefjast

12:30 – Hádegishlé

13:00 – Yfirlitsræða formanns

13:30 – Almennar umræður

16:00 – Nefndastörf

20:00 - Hátíðarkvöldverður

Sunnudagur 15.02

08:30 – Skráning og afhending þinggagna

09:00 – Nefndastörf

10:30 – Afgreiðsla mála

12:00 - Hádegishlé

13:00 – Kosningar: Formaður, varaformaður, ritari, laganefnd, siðanefnd, skoðunarmenn reikninga og löggiltan endurskoðenda

14:30 – Afgreiðsla mála, framhald

17:00 – Þingslit

Framsóknarflokkurinn Flokksþing Framsóknar 2026

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið