Bein út­sending: Færri börn undir þrettán ára á TikTok

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Ýmissa grasa kennir í niðurstöðum nýju rannsóknarinnar.
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar, Börn og netmiðlar, samstarfs Fjölmiðlanefndar og Menntavísindastofnunar Háskóla Íslands, eru mörg dæmi þess að við séum að búa börnum heilbrigðara umhverfi á netinu.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands sem stendur fyrir málþinginu Samfélagsmiðla- og snjallsímanotkun barna og ungmenna í hátíðarsal skólans klukkan 15. 

Þar verða kynntar nýjustu niðurstöður úr landskönnuninni, Börn og netmiðlar meðal 9 - 18 ára grunn- og framhaldsskólanema (fyrirlögn haustið 2025). Fjallað verður um samfélagsmiðlanotkun ungmenna, áreiti og netöryggi, og notkun og viðhorf til gervigreindar. Að lokum fara fram innlegg frá ungmennum og pallborðsumræður.

Málþingið eru hluti af fyrirlestraröð Menntavísindasviðs HÍ, Efst á baugi, og unnin í samstarfi við Netvís – Fjölmiðlanefnd í tilefni af Netöryggisdeginum 10. febrúar. Þóra Jónsdóttir stýrir umræðum.

Í tilkynningu vegna málþingsins segir að færri börn undir 13 ára séu á samfélagsmiðlum.

  • Hlutfall barna 9-12 ára á samfélagsmiðlum eins og t.d. TikTok, Instagram og Snapchat heldur áfram að lækka. Hins vegar fjölgar úr þessum hópi á Roblox sem virðist sigla undir radarinn.
  • Stafræn kynferðisleg áreitni (eins og sendingar og beiðnir um nektarmyndir) heldur áfram að lækka.
