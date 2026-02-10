Bein útsending: Færri börn undir þrettán ára á TikTok Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 10. febrúar 2026 14:17 Ýmissa grasa kennir í niðurstöðum nýju rannsóknarinnar. Vísir/Vilhelm Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar, Börn og netmiðlar, samstarfs Fjölmiðlanefndar og Menntavísindastofnunar Háskóla Íslands, eru mörg dæmi þess að við séum að búa börnum heilbrigðara umhverfi á netinu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands sem stendur fyrir málþinginu Samfélagsmiðla- og snjallsímanotkun barna og ungmenna í hátíðarsal skólans klukkan 15. Þar verða kynntar nýjustu niðurstöður úr landskönnuninni, Börn og netmiðlar meðal 9 - 18 ára grunn- og framhaldsskólanema (fyrirlögn haustið 2025). Fjallað verður um samfélagsmiðlanotkun ungmenna, áreiti og netöryggi, og notkun og viðhorf til gervigreindar. Að lokum fara fram innlegg frá ungmennum og pallborðsumræður. Málþingið eru hluti af fyrirlestraröð Menntavísindasviðs HÍ, Efst á baugi, og unnin í samstarfi við Netvís – Fjölmiðlanefnd í tilefni af Netöryggisdeginum 10. febrúar. Þóra Jónsdóttir stýrir umræðum. Í tilkynningu vegna málþingsins segir að færri börn undir 13 ára séu á samfélagsmiðlum. Hlutfall barna 9-12 ára á samfélagsmiðlum eins og t.d. TikTok, Instagram og Snapchat heldur áfram að lækka. Hins vegar fjölgar úr þessum hópi á Roblox sem virðist sigla undir radarinn. Stafræn kynferðisleg áreitni (eins og sendingar og beiðnir um nektarmyndir) heldur áfram að lækka. Börn og uppeldi Skóla- og menntamál Samfélagsmiðlar TikTok Mest lesið Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Innlent Gabríel og Anton Boama réðust á tvær konur og Anton stakk pilt Innlent Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Innlent Eins árs rannsókn lauk með ellefu handtökum á Íslandi Innlent Búið að ákæra og jafnvel dæma í tengdum málum Innlent „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ Innlent Alda sópaði manninum út í vatnið eftir að ís féll úr jöklinum Innlent Fundu sex nöfn mögulegra samverkamanna Epstein á tveimur tímum Erlent Neitaði að svara spurningum á grundvelli fimmta viðaukans Erlent Var með krabbamein og lést af völdum blóðtappa í lunga Erlent Fleiri fréttir Bein útsending: Færri börn undir þrettán ára á TikTok „Farið að líkjast vöruúrvalinu í sovéskri kjörbúð“ Sérhæfð móttaka Landspítala fær nafn Bryndísar Klöru Gabríel og Anton Boama réðust á tvær konur og Anton stakk pilt Búið að ákæra og jafnvel dæma í tengdum málum Hafi tekið barnsmóður sína hálstaki Fjöldahandtökur á Íslandi og prófessor varar við tengingu bóta við vísitölu Bein útsending: Einföldun Evrópuregluverks Eins árs rannsókn lauk með ellefu handtökum á Íslandi Nálgumst 400 þúsund og um átján prósent íbúa eru erlendir ríkisborgarar Alda sópaði manninum út í vatnið eftir að ís féll úr jöklinum Færri krakkar á samfélagsmiðlum en fleiri vingast við gervigreind Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Tæp fjórtán prósent þjóðarinnar búsett erlendis Netmiðlar myndu flestir liggja niðri á Íslandi Hættir í Samfylkingunni og gengur til liðs við nýjan flokk fyrir kosningar Skora á borgina að virða íbúalýðræði og koma í veg fyrir „þrálátar deilur“ Óvíst hversu mörg börn sækja ekki skóla þrátt fyrir skólaskyldu Ók bifreið utan í þrjár aðrar á gatnamótum „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ „Skaðinn er ekki skeður þó að járnbrautarslysið vofi yfir“ Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Tók hálftíma að þróa fullkomna eftirlíkingu af rödd Höllu Rektor Háskólans á Bifröst segir af sér Ný Ölfusárbrú farin að taka á sig mynd „Það er ekkert sem tekur við og enginn sem ber ábyrgð“ Drífa Snædal snýr aftur Goddur jarðsunginn Tifandi tímasprengja, oddviti í beinni og breytt Reynisfjara Handtekin fyrir að beita opinberan starfsmann ofbeldi Sjá meira