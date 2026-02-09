Hvetur Starmer til að segja af sér

Leiðtogi Verkamannaflokksins í Skotlandi kallar eftir breytingum á þingi og vill að forsætisráðherra Bretlands, Keir Starmer, segi af sér. Þingmenn stíga fram og lýsa yfir stuðningi við forsætisráðherrann.
Anas Sarwar, leiðtogi Verkamannaflokksins í Skotlandi, segir of mörg mistök hafa átt sér stað undir stjórn forsætisráðherra og vill að hann segi af sér. Þetta kom fram á blaðamannafundi hans fyrr í dag. BBC greinir frá.
Þrýstingur á Starmer hefur aukist síðustu daga en lægra settir þingmenn í Verkamannaflokki hans gagnrýna hvernig hann tók á máli Peters Mandelson, fyrrverandi ráðherra og sendiherra Breta í Bandaríkjunum. Mandelson sagði sig úr flokknum í síðustu viku til að forðast að valda flokknum frekari vandræðum vegna tengsla hans við kynferðisafbrotamanninn Jeffrey Epstein.
Starmer hafði bein afskipti af skipun Mandelson sem sendiherra árið 2024 þrátt fyrir að vita af tengslum þeirra Epstein. Morgan McSweeney, starfsmannastjóri Starmer, sagði af sér í gær vegna málsins en hann tekur fulla ábyrgð á skipuninni. Hann lýsir því yfir að hafa á sínum tíma ráðlagt Starmer að skipa Mandelson sem sendiherra en segir að þeir Starmer hafi ekki áttað sig á umfangi samskipta Mandelson og Epstein.
Sarwar segir þá Starmer alltaf hafa náð vel saman og að hann eigi hrós skilið fyrir störf sín í þágu almennings. Hins vegar hafi ríkisstjórnin, undir handleiðslu Starmer, ekki staðið sig sem skyldi og að vel heppnaðar aðgerðir hennar drukkni í öllum mistökunum.
Fjöldi ráðherra í ríkisstjórn Starmers hefur stigið fram og lýst yfir stuðningi við hann. Meðal þeirra eru David Lammy aðstoðarforsætisráðherra og Bridget Phillipson menntamálaráðherra.
Eins hefur Angela Rayner, fyrrverandi aðstoðarforsætisráðherra og húsnæðismálaráðherra, tjáð sig um málið á samfélagsmiðlinum X.
„Ég hvet alla samstarfsmenn mína til að koma saman, muna gildi okkar og standa við þau,“ sagði Rayner.
„Forsætisráðherrann nýtur fulls stuðnings míns í þeirri vegferð.“
