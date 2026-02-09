„Þörfin er gríðarleg því bara á næstu 5 árum þurfum við hátt í 100 ný rými hér á Suðurlandi. Það má ekki missa sjónar á því að þetta mál snýst ekki um steypu eða stefnu, þetta snýst um það hvernig aðbúnað við viljum tryggja eldri borgurunum okkar. Það þarf að hugsa út fyrir boxið og viðurkenna að það gerir enginn neitt einn. Ríki, sveitarfélög og einkaaðilar þurfa að sameina krafta sína ef ekki á illa að fara. Við hér í Ölfusi ætlum að verða hluti af þessari lausn, með hagsmuni eldri borgara að leiðarljósi,“ segir Elliði Vignisson, bæjarstjóri Sveitarfélagsins Ölfuss, sem berst nú fyrir því að hjúkrunarheimili verði byggt í Þorlákshöfn.
„Verkefnið byggir á skýrum gögnum, raunhæfum forsendum og góðri staðsetningu, sem gerir heimilinu kleift að þjóna Suðurlandi öllu, og jafnframt vera hluti af lausn á alvarlegum fráflæðisvanda heilbrigðiskerfisins á landsvísu. Við sjáum þetta ekki, sem verkefni eins sveitarfélags heldur sameiginlegt velferðarmál allra Sunnlendinga sem kallar á samstöðu sveitarfélaga og skýra forgangsröðun af hálfu ríkisins. Með markvissu samstarfi, pólitískum vilja og sameiginlegri sýn getum við tryggt eldri borgurum mannsæmandi aðbúnað og þá þjónustu sem þeir eiga rétt á, þar má engan tíma missa,“ bætir Elliði við.
Bæjarstjórn Ölfuss tók erindið fyrir á fundi í síðustu viku með sérstöku minnisblaði en ákveðið var að beina því til frekari vinnslu til Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga.