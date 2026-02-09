Christchurch-morðinginn vill draga játninguna til baka Kjartan Kjartansson skrifar 9. febrúar 2026 09:49 Teikning af fjöldamorðingjanum í Christchurch í fangaklefa sínum. AP/Stephanie McEwin Hvítur þjóðernissinni sem skaut 51 manns til bana í tveimur moskum í Christchurch á Nýja-Sjálandi árið 2019 vill draga játninguna sína til baka. Hann segist nú ekki hafa verið með réttu ráði þegar hann játaði vegna erfiðra aðstæðna í fangelsinu þar sem honum var haldið. Áfrýjunardómstóll fjallar nú um kröfu fjöldamorðingjans um að hann fái að draga játningu sína til baka á þeim forsendum að hann hafi ekki verið í ástandi til þess á sínum tíma. Hann játaði á sg hryðjuverk, morð og morðtilraunir. Fallist dómararnir á kröfuna verður réttað í málinu. Morðinginn reynir einnig að áfrýja lífstíðardómi án möguleika á reynslulausn sem hann hlaut. Það er í fyrsta og eina skipti sem slíkri refsingu hefur verið beitt á Nýja-Sjálandi. Hann heldur því fram að aðstæður í fangelsi hafi gengið nærri geðheilsu hans og að hann hafi verið á barmi taugaáfalls þegar hann játaði. Um það hvers vegna hann viðurkenndi glæpi sína nokkrum mánuðum fyrir réttarhöldin við skýrslutökur bar hann því við að hann hefði ekki getað gert margt annað í stöðunni. Aðhyllist hvíta yfirburðahyggju og kenningu um „útskipti“ á hvítu fólki Maðurinn er Ástrali sem flutti til Nýja-Sjálands gagngert til þess að fremja fjöldamorð þar. Morðin voru þaulskipulögð og streymdi hryðjuverkamaðurinn beint frá þeim á samfélagsmiðli. Þau eru þau mannskæðustu í sögu Nýja-Sjálands. Í Christchurch skaut morðinginn 51 mann til bana við bænir í tveimur moskum. Yngsta fórnarlambið var þriggja ára gamall drengur. Morðinginn særði tugi manna til viðbótar. Í pólitískri yfirlýsingu sem morðinginn birti á netinu fyrir fjöldamorðin sagðist hann aðhyllast hvíta yfirburðahyggju og rasíska samsæriskenningu um „útskiptin miklu“. Hún gengur út á að vestræn elíta reyni vísvitandi að skipta hvítu fólki út fyrir innflytjendur, sérstaklega frá löndum þar sem múslimar eru í meirihluta. Á þeim tæpu sex árum sem liðin eru frá fjöldamorðunum hefur samsæriskenningin um útskiptin miklu orðið að rétttrúnaði hjá fjarhægriflokkum í Evrópu. Hún hefur meðal annars fengið hljómgrunn á Íslandi að undanförnu. Nýja-Sjáland Erlend sakamál Hryðjuverk í Christchurch 2019 Mest lesið Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor Innlent Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Innlent Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Innlent „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Innlent Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Innlent Íslenska ríkið ræður lobbýista í Washington Innlent Stjórnarformaðurinn verður forstjóri Reykjalundar Innlent „Vísun máls til siðanefndar getur ekki talist aðför“ Innlent Fjórir handteknir í tengslum við líkamsárásir Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Fleiri fréttir Christchurch-morðinginn vill draga játninguna til baka Jimmy Lai dæmdur í 20 ára fangelsi Afgerandi sigur stjórnarflokkanna í Japan Prinsinn fyrrverandi deildi trúnaðarupplýsingum með Epstein Kviknaði í minnisvarða um fórnarlömb eldsvoðans Nánasti ráðgjafi Starmers segir af sér Japanir halda í kjörklefana Bandaríkjamenn vilji að stríðinu verði lokið í júní Birtu ekki baulið Segist ekki hafa gert mistök við birtingu myndbandsins Kveðst vera í mjög krefjandi stöðu og þurfi tíma til að ná áttum Íslendingarnir næstum lent í stórslysi vegna alvarlegra mistaka Höfnuðu kröfum Bandaríkjamanna Trump birti myndband af Obama-hjónum sem öpum Neytandi njósnakláms varð fórnarlamb Tugir látnir eftir sprengjuárás í Islamabad Flúði fílahjörð í kjaftinn á krókódíl Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Hik komið á lýtalækna í kjölfar bótadóms vegna kynleiðréttingar Rússar í vandræðum með netið í Úkraínu Umferðin í klessu vegna mikillar snjókomu í Danmörku Hátt settur leyniþjónustumaður skotinn og særður í Moskvu Fór í flugtak af akbraut og hafnaði úti á grasi Bandaríkjamenn og Rússar taka upp formleg samskipti á ný Hvetur til allsherjarverkfalls ef Trump reynir að stela þingkosningunum Grunaður um grófa spillingu í kjölfar birtingar Epstein-skjala Segir 55 þúsund hermenn fallna en margra sé saknað Vara við uppgangi Íslamska ríkisins Sjónvarpskona biður mannræningja um sönnun þess að móðir hennar lifi enn Demókratar unnu orrustu í kjördæmastríðinu Sjá meira