Erlent

Christchurch-morðinginn vill draga játninguna til baka

Kjartan Kjartansson skrifar
Teikning af fjöldamorðingjanum í Christchurch í fangaklefa sínum.
Teikning af fjöldamorðingjanum í Christchurch í fangaklefa sínum. AP/Stephanie McEwin

Hvítur þjóðernissinni sem skaut 51 manns til bana í tveimur moskum í Christchurch á Nýja-Sjálandi árið 2019 vill draga játninguna sína til baka. Hann segist nú ekki hafa verið með réttu ráði þegar hann játaði vegna erfiðra aðstæðna í fangelsinu þar sem honum var haldið.

Áfrýjunardómstóll fjallar nú um kröfu fjöldamorðingjans um að hann fái að draga játningu sína til baka á þeim forsendum að hann hafi ekki verið í ástandi til þess á sínum tíma. Hann játaði á sg hryðjuverk, morð og morðtilraunir. Fallist dómararnir á kröfuna verður réttað í málinu.

Morðinginn reynir einnig að áfrýja lífstíðardómi án möguleika á reynslulausn sem hann hlaut. Það er í fyrsta og eina skipti sem slíkri refsingu hefur verið beitt á Nýja-Sjálandi.

Hann heldur því fram að aðstæður í fangelsi hafi gengið nærri geðheilsu hans og að hann hafi verið á barmi taugaáfalls þegar hann játaði. Um það hvers vegna hann viðurkenndi glæpi sína nokkrum mánuðum fyrir réttarhöldin við skýrslutökur bar hann því við að hann hefði ekki getað gert margt annað í stöðunni.

Aðhyllist hvíta yfirburðahyggju og kenningu um „útskipti“ á hvítu fólki

Maðurinn er Ástrali sem flutti til Nýja-Sjálands gagngert til þess að fremja fjöldamorð þar. Morðin voru þaulskipulögð og streymdi hryðjuverkamaðurinn beint frá þeim á samfélagsmiðli. Þau eru þau mannskæðustu í sögu Nýja-Sjálands.

Í Christchurch skaut morðinginn 51 mann til bana við bænir í tveimur moskum. Yngsta fórnarlambið var þriggja ára gamall drengur. Morðinginn særði tugi manna til viðbótar.

Í pólitískri yfirlýsingu sem morðinginn birti á netinu fyrir fjöldamorðin sagðist hann aðhyllast hvíta yfirburðahyggju og rasíska samsæriskenningu um „útskiptin miklu“. Hún gengur út á að vestræn elíta reyni vísvitandi að skipta hvítu fólki út fyrir innflytjendur, sérstaklega frá löndum þar sem múslimar eru í meirihluta. 

Á þeim tæpu sex árum sem liðin eru frá fjöldamorðunum hefur samsæriskenningin um útskiptin miklu orðið að rétttrúnaði hjá fjarhægriflokkum í Evrópu. Hún hefur meðal annars fengið hljómgrunn á Íslandi að undanförnu.

Nýja-Sjáland Erlend sakamál Hryðjuverk í Christchurch 2019

