Luis Diaz með þrennu á móti tíu mönnum Hoffenheim

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Luis Diaz skoraði þrennu fyrir Bayern München í dag og fékk að eiga boltann.
Á sama tíma og gömlu félagar hans í Liverpool töpuðu á heimavelli á móti Manchester City þá fór Luis Diaz á kostum með Bayern München.

Bayern München styrkti stöðu sína á toppi þýsku deildarinnar eftir 5-1 heimasigur á Hoffenheim í dag.

Diaz var með þrennu í leiknum og Harry Kane skoraði úr tveimur vítaspyrnum. Bæjarar náðu með þessum sigri sex stiga forskoti á Borussia Dortmund á toppnum.

Hoffenheim missti Kevin Akpoguma af velli með rautt spjald strax á sautjándu mínútu og spilaði því tíu á móti ellefu í 83 mínútur.

Kane skoraði fyrsta markið úr vítaspyrnu á 20. mínútu og kom Bayern síðan aftur yfir úr annarri vítaspyrnu eftir að tíu mönnum Hoffenheim tókst að jafna.

Diaz skoraði fyrsta mark sitt í uppbótartíma fyrri hálfleiks og bætti síðan við tveimur mörkum í seinni hálfleiknum.

Harry Kane er markahæstur í deildinni með 24 mörk en Diaz er nú kominn upp í annað sætið með þrettán mörk og níu stoðsendingar á sínu fyrsta tímabili með Bayern.

Þýski boltinn

