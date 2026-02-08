Luis Diaz með þrennu á móti tíu mönnum Hoffenheim Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. febrúar 2026 18:46 Luis Diaz skoraði þrennu fyrir Bayern München í dag og fékk að eiga boltann. Getty/Sebastian Widmann Á sama tíma og gömlu félagar hans í Liverpool töpuðu á heimavelli á móti Manchester City þá fór Luis Diaz á kostum með Bayern München. Bayern München styrkti stöðu sína á toppi þýsku deildarinnar eftir 5-1 heimasigur á Hoffenheim í dag. Diaz var með þrennu í leiknum og Harry Kane skoraði úr tveimur vítaspyrnum. Bæjarar náðu með þessum sigri sex stiga forskoti á Borussia Dortmund á toppnum. Hoffenheim missti Kevin Akpoguma af velli með rautt spjald strax á sautjándu mínútu og spilaði því tíu á móti ellefu í 83 mínútur. Kane skoraði fyrsta markið úr vítaspyrnu á 20. mínútu og kom Bayern síðan aftur yfir úr annarri vítaspyrnu eftir að tíu mönnum Hoffenheim tókst að jafna. Diaz skoraði fyrsta mark sitt í uppbótartíma fyrri hálfleiks og bætti síðan við tveimur mörkum í seinni hálfleiknum. Harry Kane er markahæstur í deildinni með 24 mörk en Diaz er nú kominn upp í annað sætið með þrettán mörk og níu stoðsendingar á sínu fyrsta tímabili með Bayern. Þýski boltinn Mest lesið „Gagnrýnin og viðbjóðurinn aldrei verið meiri“ Handbolti Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Enski boltinn Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Enski boltinn Lindsey Vonn úr leik eftir hrikalegt fall í fyrstu ferð Sport Drama í skíðagöngu Dags: Stytti sér leið en fékk samt silfur Sport Íslandsmeistari í ólympískum lyftingum þremur vikum eftir að hún missti fóstur Sport Minningarleikur um strákinn sem lést í bílslysi á Miklubraut: „Fyllum höllina - fyrir Patta“ Sport Uppgjör: Afturelding-Valur 27-35 | Arnór með stórleik í stórsigri Handbolti Keppandi Suður-Kóreu á Ólympíuleikunum fæddist á Íslandi Sport Dagur hringaður seint og þurfti að hætta Sport Fleiri fréttir Luis Diaz með þrennu á móti tíu mönnum Hoffenheim Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Viktori tókst ekki að skora á Elías Cecilía hélt hreinu í Íslendingaslagnum á Ítalíu Ísak lagði upp mark í svekkjandi tapi Sarr tryggði sigur gegn Mávunum Emilía skoraði á mikilvægri stundu Stefán Teitur skoraði sitt fyrsta mark fyrir Hannover Sjáðu fjórða sigur United, þrennu Palmer og tvennu Gyökeres Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Orri aftur með draumainnkomu Albert meiddist og Fiorentina missti frá sér sigurinn Kristian Nökkvi á skotskónum í Hollandi Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert“ Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Börsungar gefa ekkert eftir á toppnum Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum United fagnaði fjórða sigrinum í röð Sjáðu mörkin sem Sean Dyche fannst alveg skelfileg Biður Liverpool að slaka á reglunum Fara fögrum orðum um Íslendinginn unga Stóð með sjálfri sér: „Fann að ég myndi ekki ná að blómstra í þessu umhverfi“ Dagskráin í dag: Risa dagur í enska boltanum Risa sigur fyrir Leeds United Lengjubikarinn: Fylkir vann Breiðablik og FH skoraði sjö Sjá meira