Stærsti skjálftinn 3,4

Skjálftahrina er í gangi við Eldey á Reykjaneshrygg. Tugir skjálfta hafa mælst þar í dag, sá stærsti 3,4 að stærð. Jóhanna Malen Skúladóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir ákefðina hafa minnkað þrátt fyrir að svo stór skjálfti hafi mælst fyrir um klukkutíma.
„Þetta var ákafast á milli klukkan eitt og þrjú en það kom einn skjálfti, 3,4, klukkan tíu mínútur í fimm,“ segir Jóhanna Malen og að honum hafi fylgt einhverjir eftirskjálftar.
„Ég myndi ekki segja að hrinan væri að ágerast. Hún er enn í gangi. Við fáum reglulega frekar ákafar hrinur á Reykjaneshryggnum,“ segir hún og að hrinan núna sé svo nálægt landi að það geti vel verið að einhverjir hafi fundið fyrir henni í landi. Veðurstofan hafi þó ekki fengið tilkynningar um það.
„Þetta er fremur algengt, við Eldey erum með svona hrinur nokkrum sinnum á ári, en það hefur dregið úr ákefðinni síðan klukkan 15.
Hún segir eingöngu um skjálfta að ræða, engan gosóróa.
Í tilkynningu frá Veðurstofunni fyrr í dag kom fram að fremur áköf jarðskjálftahrina hefði hafist við Eldey kl. 12:40 í dag og að um 100 skjálftar hefðu mælst.
„Jarðskjálftahrinur við Eldey eru fremur algengar, þær eru alla jafnan vegna flekahreyfinga en aukin spenna á Reykjanesskaga og umbrot þar síðan 2020 hafa einnig aukið tíðni jarðskjálftahrina á svæðinu. Síðast var hrina við Eldey 3. desember 2025,“ sagði einnig í tilkynningunni.