Cecilía hélt hreinu í Íslendingaslagnum á Ítalíu

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Cecilía Rán var öryggið uppmálað og varði öll sex skotin sem rötuðu á mark Inter. 
Cecilía Rán Rúnarsdóttir og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir fögnuðu 3-0 sigri með liði Inter gegn Fiorentina.

Lina Magull var allt í öllu hjá heimakonum Inter, hún skoraði opnunarmarkið og lagði þriðja markið upp fyrir Elisa Polli en klúðraði síðan víti seint í leiknum.

Haley Bugeja skoraði annað mark Inter, skömmu eftir að Karólína Lea Vilhjálmsdóttir kom inn af varamannabekknum.

Katla Tryggvadóttir var í byrjunarliði Fiorentina en var tekin af velli á 59. mínútu fyrir aðra íslenska landsliðskonu, Hlín Eiríksdóttur. Hin hálfíslenska Íris Ómarsdóttir var í fremstu víglínu Fiorentina en Katla og Hlín á kantinum.

Inter komst með þessum sigri upp í annað sæti ítölsku úrvalsdeildarinnar, stigi fyrir ofan Juventus en fimm stigum frá toppliði Roma. Fiorentina er hins vegar í sjöunda sætinu.

Ítalski boltinn

