Cecilía hélt hreinu í Íslendingaslagnum á Ítalíu

Cecilía Rán Rúnarsdóttir og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir fögnuðu 3-0 sigri með liði Inter gegn Fiorentina.
Lina Magull var allt í öllu hjá heimakonum Inter, hún skoraði opnunarmarkið og lagði þriðja markið upp fyrir Elisa Polli en klúðraði síðan víti seint í leiknum.
Haley Bugeja skoraði annað mark Inter, skömmu eftir að Karólína Lea Vilhjálmsdóttir kom inn af varamannabekknum.
Katla Tryggvadóttir var í byrjunarliði Fiorentina en var tekin af velli á 59. mínútu fyrir aðra íslenska landsliðskonu, Hlín Eiríksdóttur. Hin hálfíslenska Íris Ómarsdóttir var í fremstu víglínu Fiorentina en Katla og Hlín á kantinum.
Inter komst með þessum sigri upp í annað sæti ítölsku úrvalsdeildarinnar, stigi fyrir ofan Juventus en fimm stigum frá toppliði Roma. Fiorentina er hins vegar í sjöunda sætinu.