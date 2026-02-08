Ísak lagði upp mark í svekkjandi tapi

Ísak Bergmann Jóhannesson lagði upp mark 1. FC Köln í 1-2 tapi gegn RB Leipzig í 21. umferð þýsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.
Ísak var í byrjunarliði Köln, sem mætti af krafti út í seinni hálfleik eftir að hafa lent undir í fyrri hálfleik.
Ísak vann skallabaráttu í vítateignum og boltinn skoppaði frá honum til Jan Thielmann sem skoraði. Leipzig-menn voru mjög ósáttir við markið og vildu meina að Ísak hefði gerst brotlegur í loftinu en VAR dómarinn var ósammála.
Leipzig svaraði hins vegar snöggt, Cristoph Baumgartner skoraði sitt annað mark aðeins fimm mínútum síðar og kom liðinu 1-2 yfir.
Sársvekkt lið Köln reyndi þá að blása aftur til sóknar og setja jöfnunarmarkið. Þjálfari liðsins gerði nokkrar breytingar og tók Ísak meðal annars út af fyrir framherjann Marius Bulter, en það bar ekki árangur.
Köln hefur ekki tekist að tengja saman tvo taplausa leiki síðan í fyrstu tveimur umferðum deildarinnar en nýliðarnir sitja nú í 10. sæti þýsku úrvalsdeildarinnar eftir 21 umferð.