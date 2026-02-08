Emilía Kiær Ásgeirsdóttir skoraði fyrir RB Leipzig í 3-1 sigri á útivelli gegn Hamburger SV í 17. umferð þýsku úrvalsdeildarinnar.
Leikurinn var í járnum, staðan var 1-1 eftir fyrsta korterið og alveg fram á 82. þegar Emelía skoraði mikilvægt mark, eftir stoðsendingu Marlene Muller.
Delice Boboy potaði svo inn öðru marki í uppbótartíma til að gulltryggja sigurinn.
Þetta var fimmtándi leikurinn sem Emilía kemur við sögu á tímabilinu, hún hefur byrjað ellefu leiki og nú skorað fimm mörk, auk þess að hafa gefið eina stoðsendingu.
Sigurinn var mikilvægur fyrir Leipzig því bæði lið eru í neðri hluta deildarinnar, rétt fyrir ofan fallsvæðið. Leipzig situr í 10. sæti af 14 liðum og náði þarna sjö stiga forystu á Hamburger SV, sem er aðeins einu stigi frá fallsæti.
Hildur Antonsdóttir var látin leysa miðvarðarstöðuna fyrir Madrid CFF í slæmu 1-6 tapi gegn Deportivo í 19. umferð spænsku úrvalsdeildarinnar.
Hildur var næstum því búinn að bæta við kvaðir Madrídarliðsins, en eftir skoðun myndbandsdómara var ákveðið að hún hefði ekki brotið af sér í eigin vítateig og vítaspyrnudómurinn var dreginn til baka.
Madrid CFF situr í 10. sæti deildarinnar en Deportivo í 12. sæti, þannig að stórsigur gestanna kemur mikið á óvart.