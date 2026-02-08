Fótbolti

Stefán Teitur skoraði sitt fyrsta mark fyrir Hannover

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Stefán Teitur skoraði sitt fyrsta mark fyrir Hannover í dag.
hannover 96

Stefán Teitur Þórðarsson skoraði sitt fyrsta mark fyrir Hannover 96 í 3-1 sigri liðsins gegn Kiel í næstefstu deild þýska fótboltans.

Stefán skoraði þriðja mark Hannover á 78. mínútu, sex mínútum eftir að hafa komið inn af varamannabekknum.

Hannover hafði komist tveimur mörkum yfir í fyrri hálfleik en misst niður forystu og lent í smá vandræðum í seinni hálfleik áður en Stefán skoraði og gerði út af við leikinn.

Williams Kokolo átti stóran þátt í því, eftir sprett upp vinstri vænginn lagði hann boltann út í teiginn á Stefán Teit sem hamraði honum í netið af fjögurra metra færi.

Þetta var þriðji leikurinn sem Stefán Teitur spilar og fyrsta markið sem hann skorar síðan hann kom til Hannover frá Preston North End á Englandi.

Með sigrinum styrkti liðið stöðu sína í 5. sæti deildarinnar.

Á sama tíma fór fram leikur Karlsruhe og Fortuna Dusseldorf en þar spilaði Valgeir Lunddal síðasta hálftímann fyrir gestina í 1-1 jafntefli. Fortuna er í 13. sæti deildarinnar.

