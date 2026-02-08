Stefán Teitur skoraði sitt fyrsta mark fyrir Hannover Ágúst Orri Arnarson skrifar 8. febrúar 2026 14:29 Stefán Teitur skoraði sitt fyrsta mark fyrir Hannover í dag. hannover 96 Stefán Teitur Þórðarsson skoraði sitt fyrsta mark fyrir Hannover 96 í 3-1 sigri liðsins gegn Kiel í næstefstu deild þýska fótboltans. Stefán skoraði þriðja mark Hannover á 78. mínútu, sex mínútum eftir að hafa komið inn af varamannabekknum. Hannover hafði komist tveimur mörkum yfir í fyrri hálfleik en misst niður forystu og lent í smá vandræðum í seinni hálfleik áður en Stefán skoraði og gerði út af við leikinn. Williams Kokolo átti stóran þátt í því, eftir sprett upp vinstri vænginn lagði hann boltann út í teiginn á Stefán Teit sem hamraði honum í netið af fjögurra metra færi. Þetta var þriðji leikurinn sem Stefán Teitur spilar og fyrsta markið sem hann skorar síðan hann kom til Hannover frá Preston North End á Englandi. Með sigrinum styrkti liðið stöðu sína í 5. sæti deildarinnar. Á sama tíma fór fram leikur Karlsruhe og Fortuna Dusseldorf en þar spilaði Valgeir Lunddal síðasta hálftímann fyrir gestina í 1-1 jafntefli. Fortuna er í 13. sæti deildarinnar. Þýski boltinn Mest lesið „Gagnrýnin og viðbjóðurinn aldrei verið meiri“ Handbolti Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Enski boltinn Lindsey Vonn úr leik eftir hrikalegt fall í fyrstu ferð Sport Íslandsmeistari í ólympískum lyftingum þremur vikum eftir að hún missti fóstur Sport Drama í skíðagöngu Dags: Stytti sér leið en fékk samt silfur Sport Keppandi Suður-Kóreu á Ólympíuleikunum fæddist á Íslandi Sport Orri aftur með draumainnkomu Fótbolti Trump um baulið á Vance á setningu ÓL: „Er það satt? Það kemur á óvart“ Sport Dagur hringaður seint og þurfti að hætta Sport Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður Enski boltinn Fleiri fréttir Stefán Teitur skoraði sitt fyrsta mark fyrir Hannover Sjáðu fjórða sigur United, þrennu Palmer og tvennu Gyökeres Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Orri aftur með draumainnkomu Albert meiddist og Fiorentina missti frá sér sigurinn Kristian Nökkvi á skotskónum í Hollandi Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert“ Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Börsungar gefa ekkert eftir á toppnum Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum United fagnaði fjórða sigrinum í röð Sjáðu mörkin sem Sean Dyche fannst alveg skelfileg Biður Liverpool að slaka á reglunum Fara fögrum orðum um Íslendinginn unga Stóð með sjálfri sér: „Fann að ég myndi ekki ná að blómstra í þessu umhverfi“ Dagskráin í dag: Risa dagur í enska boltanum Risa sigur fyrir Leeds United Lengjubikarinn: Fylkir vann Breiðablik og FH skoraði sjö Hjörtun í vörn Íslands mættust ekki í kvöld Arnór fékk allt greitt frá Rússunum og saknar landsliðsins Þvertaka fyrir að þjálfarinn stökkvi frá borði rétt fyrir HM Arteta með lykilmenn meidda og svaraði ásökunum Segir fótboltasérfræðinga bera ábyrgð FH sækir sænskan miðvörð Úlfar í sauðagæru? „Myndi segja að þetta sé framsækin nálgun“ Sjá meira