Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti. Viðfangsefni dagsins eru alþjóðmál, leikskólamál og Epstein skjölin.
Kristján Guy Burgess, alþjóðastjórnmálafræðingur, mætir fyrstur til að ræða Epstein-skjölin sem hafa mikið verið til umfjöllunar undanfarnar vikur. Þar mun hann ræða um hvaða ályktanir megi draga af skjölunum, vinfengi Epstein við valdafólk úr öllum áttum og hver áhrif birtingar skjalanna geta orðið.
Efnahagsmálin eru einnig á dagskrá og munu Konráð Guðjónsson hagfræðingur og Már Wolfgang Mixa, dósent við Háskóla Íslands, ræða stöðu mála. Þeir verða spurðir hvort ástæða sé til að hafa áhyggjur af háum vöxtum og verðbólgu. Atvinnuleysi, einkaneysla og hækkun opinberra aðila á gjöldum verður einnig rætt.
Geir Guðmundsson verkfræðingur og Björn Brynjúlfur Björnsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, taka fyrir alþjóða- og loftslagsmál. EST-kerfið, sem talið er vera meginverkfæri Evrópusambandsins til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda með því að krefja fyrirtæki um greiðslur fyrir útblástur sinn, verður rætt og hvort Íslendingar fái áframhaldandi undanþágur. Viðskiptaráð krefst aðgerða af hálfu stjórnvalda en Geir telur kerfið virka eins og það eigi að gera.
Að lokum ræða Halldór Guðmundsson leikskólastjóri og Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, ástand leikskólamála. Í vikunni sendu 63 leikskólastjórar bréf til Reykjavíkurborgar þar sem krafist var tafarlausra umbóta í rekstri leikskóla. Leikskólastjórnarnir segja ekki lengur hægt að vinna undir núverandi kringumstæðum.
Þátturinn hefst klukkan tíu og er í beinni útsendingu í spilaranum hér að neðan eða á vef Bylgjunnar.