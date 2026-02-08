Festist í lyftu í New York

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins sem dvelur nú í Bandaríkjunum, lenti í því óheppilega atviki að festast í lyftu. Kalla þurfti á slökkviliðið.
Áslaug Arna flutti til New York-borgar í Bandaríkjunum síðasta sumar til að stunda nám við Columbia-háskólann eftir að hafa naumlega tapað fyrir Guðrúnu Hafsteinsdóttur í formannsslag Sjálfstæðisflokksins. Hún tók sér frí frá þingmennskunni á meðan hún stundar nám.
Hún er alla jafna dugleg að deila myndum og myndskeiðum af sínu daglega lífi vestanhafs, til að mynda hennar síðustu ógöngum. Á myndum og myndskeiðum í hringrás (e. story) Áslaugar á Instagram sýnir hún frá því þegar hún og þrír aðrir festust í lyftu.
„Við erum föst í lyftu,“ skrifar Áslaug Arna á fyrsta myndskeiðið og setur undir svokallaða lyftutónlist. 45 mínútum síðar var slökkvilið New York-borgar mætt á staðinn til að aðstoða hópinn.
Allt fór vel og þakkaði fyrrverandi ráðherrann slökkviliðsmönnunum sérstaklega fyrir aðstoðina.
Þetta eru ekki fyrstu hrakföll þingkonunnar en í október sagði hún frá því í samfélagsmiðlum hvernig hún kom alblóðug í mark í fimm kílómetra hlaupi.
„Einhver þurfti að prófa sjúkratjaldið,“ skrifaði hún við færsluna en hún fékk bæði sár á fótlegg og í andlitið.