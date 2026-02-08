Innlent

Flugfólkið þurfti stöðugt að varast trúarlögregluna

Kristján Már Unnarsson skrifar
Þuríður Sigurðardóttir söngkona klædd flugfreyjubúningi í Sádí-Arabíu þegar hún starfaði sem flugfreyja hjá Air Atlanta. úr einkasafni

Þegar Air Atlanta tók að sér viðamikið pílagrímaflug fyrir Saudia-flugfélagið árið 1993 lét Þóra Guðmundsdóttir, annar stofnanda félagsins, hanna og sauma sérstaka flugfreyjabúninga. Í þættinum Flugþjóðin lýsa fyrrverandi og núverandi starfsmenn íslenskra flugfélaga því hvernig var að starfa undir vökulum augum trúarlögreglu í Sádí-Arabíu.

Pílagrímaflug var meðal fyrstu verkefna Air Atlanta eftir að þau Arngrímur Jóhannsson og Þóra Guðmundsdóttir stofnuðu félagið árið 1986. Áður höfðu Air Viking, Arnarflug og Flugleiðir sinnt pílagrímaflugi en hér má sjá kafla úr þættinum:

Fyrrverandi flugfreyjur lýsa því hve verkefnin voru ólík öllum öðrum sem íslenskar flugáhafnir fengu. Þetta var algerlega ný lífsreynsla, eins og að kynnast farþegum sem ekki kunnu að nota salernin um borð. Þær settu á klósettvakt og Þuríður Sigurðardóttir teiknaði klósettleiðbeiningar í von um minnka vandræðin.

Flugfreyjubúningarnir mátaðir í höfuðstöðvum Air Atlanta í Mosfellsbæ árið 1993. Þóra Guðmundsdóttir til hægri.Stöð 2/skjáskot

Fyrrverandi flugfreyjur Flugleiða lýsa því hvernig þær þurftu stöðugt að vera að passa sig. Ein var til dæmis tekin með danskt prjónablað þar sem ljósmynd af fyrirsætu í sundfötum þótti ósæmandi. Önnur hlaut háa sekt fyrir að vera með konfektkassa sem innihélt súkkulaðimola með vott af áfengi í.

Fyrrverandi flugfreyjur Flugleiða, þær Kristín Bernhöft og Nanna Norðfjörð, lýsa reynslu sinni af pílagrímafluginu.Egill Aðalsteinsson

Frá fyrstu tíð þurftu íslensku flugfreyjurnar að gæta sín í klæðaburði, þótt framan af gætu þær klæðst hefðbundum vestrænum flugfreyjubúningum. Reglur um hvað mátti sjást í af líkamshlutum kvenna urðu hins vegar mun strangari í Sádí-Arabíu eftir Persaflóastríðið árið 1991.

Íslenskar flugfreyjur um borð í þotu Air Atlanta ásamt flugmanni. Þuríður Sigurðardóttir til vinstri.Úr einkasafni

Á undanförnum árum hefur Sádí-Arabía hins vegar þróast til baka í átt til aukins frjálslyndis. Því lýsa núverandi starfsmenn Air Atlanta í pílagrímafluginu, flugstjórinn Guðlaugur Ingi Sigurðsson, Einar Blandon, sviðsstjóri flugrekstrar, og Einar Sebastian Ólafsson yfirflugþjónn.

Þóra Guðmundsdóttir í flugfreyjubúningnum árið 1993.Stöð 2/skjáskot

Þættina má nálgast á streymisveitunni Sýn+. Hér eru sýnishorn úr næstu þáttum:

Urðu vitni að því þegar maður var hálshöggvinn

Starfsmenn íslenskra flugfélaga, sem sinntu pílagrímaflugi í Sádí-Arabíu á árum áður, urðu sumir fyrir þeirri óhugnanlegu lífsreynslu að verða vitni að opinberri aftöku. Þetta kemur fram í þætti Sýnar um pílagrímaflugið í nýrri þáttaröð um Flugþjóðina.

Engir ælupokar notaðir, þetta var núllpokaflug

„Þetta var núllpokaflug,“ var svarið sem flugfreyjurnar Edda Björk Friðriksdóttir og Eva María Hilmarsdóttir gáfu eftir lendingu Dash 8 Q400-vélar Icelandair á Akureyri þegar spurt var hvort einhverjir ælupokar voru notaðir í fluginu frá Reykjavík. Í flugstjórnarklefanum sátu þeir Jóhann Ingi Sigtryggsson flugstjóri og Egill Andri Jóhannesson flugmaður.

Atlanta með 600 manna flugútgerð í Sádí-Arabíu

Pílagrímaflug Air Atlanta stendur nú sem hæst en flugfélagið er með sexhundruð manns að störfum í Sádí-Arabíu um þessar mundir við að flytja múslima sem þrá að sjá hina helgu borg Mekka. Verkefnin fyrir Saudia-flugfélagið eru þó mun víðtækari en þau eru kjölfestan í rekstri Atlanta.

